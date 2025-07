Evade SICT Coahuila dar postura tras tragedia en Los Chorros; Jericó Abramo exige iniciar ya la obra

Mientras continúan los reclamos tras el accidente fatal registrado este lunes 30 de junio en el tramo Los Chorros de la autopista 57, la Dirección del Centro SICT Coahuila, encabezada por Tanech Sánchez Ángeles, evitó emitir declaraciones sobre la tragedia que dejó al menos tres personas muertas y ocho lesionadas, según confirmó el diputado federal Jericó Abramo Masso.

“Tres fallecidos y ocho heridos es el saldo del accidente que se presentó la mañana de este lunes 30 de junio en el tan peligroso y complicado tramo de la autopista Los Chorros”, expresó Abramo.

El legislador, quien ha dado seguimiento al proyecto de reconfiguración de este tramo federal, lamentó la falta de acción de las dependencias involucradas. Recordó que, en una reunión reciente con el director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se le informó que el trazo del nuevo tramo ya está liberado y que ahora la decisión sobre quién financiará la obra recae en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y en Banobras.

“Me reuní con el director de Capufe hace un par de meses, donde él me dijo que ya está liberado el tramo para que la Secretaría de Infraestructura y el propio Banobras se pongan de acuerdo sobre quién va a financiar la obra. Si se financia con recursos del presupuesto de la Federación, Banobras consigue recursos vía APPs o vía concesión del nuevo tramo...”, detalló.

Abramo Masso exigió que la obra inicie de inmediato, advirtiendo que cada día de retraso implica más riesgo para la población y afecta la logística del norte del país.

“Es tiempo que no se arranca, es tiempo que no se decide. Ya no pueden seguir ocurriendo accidentes de esta fatalidad, poniendo en riesgo primero que nada la vida de las familias y colapsando la movilidad del norte de nuestro país”, sostuvo.

Desde la Cámara de Diputados, adelantó que presentará un punto de acuerdo para que las dependencias involucradas den una respuesta inmediata a este problema, que ha cobrado decenas de vidas a lo largo de los años.

“Hago esta exigencia para que ya podamos tener una respuesta clara a este problema tan grave”, remató el legislador.

Hasta el momento, la SICT Coahuila no ha emitido postura ni informado sobre avances concretos en el arranque de la obra, pese a los múltiples llamados desde el Congreso, el Gobierno del Estado y el municipio de Arteaga.

El accidente de este lunes involucró un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos, impactando a un autobús con 36 pasajeros a bordo, en uno de los tramos más peligrosos y transitados de la región.