Evolucionan comedores del DIF Coahuila a centros de día para atender la soledad de adultos mayores

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    Evolucionan comedores del DIF Coahuila a centros de día para atender la soledad de adultos mayores
    Liliana Salinas Valdés informó que los 84 comedores para adultos mayores en Coahuila incorporan actividades recreativas, deportivas y culturales como parte de su transformación en centros de día. SANDRA GÓMEZ

Los 84 espacios incorporan actividades de baile, deporte, ajedrez, canto y manualidades para ampliar la atención más allá de la alimentación

TORREÓN, COAH.- Para contrarrestar el aislamiento social y promover una vejez activa, los comedores comunitarios para adultos mayores en Coahuila se transforman progresivamente en centros de día con oferta recreativa, deportiva y cultural, dio a conocer la presidenta honoraria del DIF Estatal, Liliana Salinas Valdés.

La funcionaria puntualizó que la reconversión avanza en los 84 espacios existentes en la entidad. Explicó que, además de cubrir las necesidades de alimentación, se busca atender la falta de acompañamiento que enfrentan algunas personas adultas mayores.

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“En ocasiones la necesidad fundamental no es la falta de comida, sino la ausencia de compañía. Compartir la mesa, convivir y socializar son dinámicas que devuelven vitalidad a nuestras personas adultas mayores”, señaló.

Salinas Valdés precisó que el propósito es evitar que la asistencia se limite a la entrega de alimentos. Para ello, los espacios incorporan actividades de baile, disciplinas deportivas, ajedrez, talleres manuales y canto, que, de acuerdo con la presidenta honoraria, permiten trabajar tanto la movilidad física como las capacidades cognitivas.

La convocatoria permanece abierta para personas de 60 años en adelante, quienes pueden acudir a la sede de su comunidad o municipio para incorporarse a los talleres.

AMPLÍAN ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES

En cuanto a las solicitudes más frecuentes recibidas por el organismo, Salinas Valdés mencionó las cirugías de cataratas, auxiliares auditivos y prótesis dentales, además de la petición de espacios de esparcimiento.

Actualmente, una delegación de más de 200 adultos mayores de Coahuila participa en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales, con sede en Tlaxcala, a donde se trasladaron en cinco unidades de transporte.

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La presidenta honoraria agregó que también se han coordinado más de una decena de viajes turísticos para personas que acuden a estos espacios.

Respecto a los casos de abandono de adultos mayores, Salinas Valdés explicó que la estrategia del DIF prioriza la localización de familiares directos para buscar restablecer las redes de cuidado. Añadió que también se brinda acompañamiento especializado en casos de demencia, Alzheimer o alguna discapacidad severa.

La funcionaria destacó además la necesidad de brindar atención al cuidador primario, debido al impacto físico y emocional que, señaló, puede generar el cuidado prolongado de una persona dependiente.

Finalmente, indicó que entre las prioridades del DIF Coahuila se encuentran consolidar la infraestructura de los centros de día, impulsar la atención a la salud emocional y modernizar las instalaciones del organismo en las distintas regiones del estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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