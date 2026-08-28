Evolucionan comedores del DIF Coahuila a centros de día para atender la soledad de adultos mayores

TORREÓN, COAH.- Para contrarrestar el aislamiento social y promover una vejez activa, los comedores comunitarios para adultos mayores en Coahuila se transforman progresivamente en centros de día con oferta recreativa, deportiva y cultural, dio a conocer la presidenta honoraria del DIF Estatal, Liliana Salinas Valdés. La funcionaria puntualizó que la reconversión avanza en los 84 espacios existentes en la entidad. Explicó que, además de cubrir las necesidades de alimentación, se busca atender la falta de acompañamiento que enfrentan algunas personas adultas mayores.

“En ocasiones la necesidad fundamental no es la falta de comida, sino la ausencia de compañía. Compartir la mesa, convivir y socializar son dinámicas que devuelven vitalidad a nuestras personas adultas mayores”, señaló. Salinas Valdés precisó que el propósito es evitar que la asistencia se limite a la entrega de alimentos. Para ello, los espacios incorporan actividades de baile, disciplinas deportivas, ajedrez, talleres manuales y canto, que, de acuerdo con la presidenta honoraria, permiten trabajar tanto la movilidad física como las capacidades cognitivas. La convocatoria permanece abierta para personas de 60 años en adelante, quienes pueden acudir a la sede de su comunidad o municipio para incorporarse a los talleres. AMPLÍAN ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES En cuanto a las solicitudes más frecuentes recibidas por el organismo, Salinas Valdés mencionó las cirugías de cataratas, auxiliares auditivos y prótesis dentales, además de la petición de espacios de esparcimiento. Actualmente, una delegación de más de 200 adultos mayores de Coahuila participa en los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales, con sede en Tlaxcala, a donde se trasladaron en cinco unidades de transporte.

La presidenta honoraria agregó que también se han coordinado más de una decena de viajes turísticos para personas que acuden a estos espacios. Respecto a los casos de abandono de adultos mayores, Salinas Valdés explicó que la estrategia del DIF prioriza la localización de familiares directos para buscar restablecer las redes de cuidado. Añadió que también se brinda acompañamiento especializado en casos de demencia, Alzheimer o alguna discapacidad severa. La funcionaria destacó además la necesidad de brindar atención al cuidador primario, debido al impacto físico y emocional que, señaló, puede generar el cuidado prolongado de una persona dependiente. Finalmente, indicó que entre las prioridades del DIF Coahuila se encuentran consolidar la infraestructura de los centros de día, impulsar la atención a la salud emocional y modernizar las instalaciones del organismo en las distintas regiones del estado.