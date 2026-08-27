Coahuila supera en siete meses los casos de enfermedad alcohólica del hígado de todo 2025

A este ritmo de detección, la entidad podría superar la incidencia de años anteriores, aunque aún se encuentra por debajo del pico histórico documentado de manera extraordinaria en 2022, periodo de pospandemia, cuando se reportaron 81 casos.

Al corte de los primeros siete meses y medio, Coahuila ya ha acumulado 41 diagnósticos de enfermedad alcohólica del hígado. Esta cifra sobrepasa los 40 casos registrados en la totalidad del año 2025, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con información del IMSS, la enfermedad alcohólica del hígado suele manifestarse con síntomas como dolor y náuseas.

Una vez diagnosticados, los pacientes deben suspender de forma absoluta el consumo de alcohol, además de someterse a un tratamiento basado en medicamentos, un plan de nutrición y un esfuerzo constante.

LA CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA MUESTRA UN DESCENSO

Por su parte, la cirrosis hepática alcohólica, que representa una cicatrización muy grave del hígado a causa del consumo de alcohol durante muchos años, ha mostrado una tendencia decreciente en la entidad a largo plazo. Mientras que en 2020 se reportaron 103 casos, la cifra bajó a 59 en 2025, y en los primeros siete meses y medio de 2026 se sitúa en 30 diagnósticos.

Esta afección es de gravedad y provoca acumulación de líquido en zonas del cuerpo como el abdomen y las piernas, fatiga y coloración amarillenta en la piel.

El tratamiento para lograr estabilidad y recuperar funcionalidad exige el uso de medicamentos, un plan nutricional estricto, control médico riguroso y abstinencia total.

Pese a la reducción en los números totales de cirrosis, las autoridades sanitarias recuerdan que estas enfermedades restan funcionalidad laboral, merman las relaciones en el hogar y ponen en constante peligro la vida de quienes las padecen.

HISTÓRICO DE CASOS COMBINADOS

De acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal relativos a Coahuila, el acumulado anual de casos combinados de ambas patologías refleja fluctuaciones claras tras el periodo de confinamiento. Por ejemplo, en 2020 se contabilizaron 149 casos acumulados; en 2023, un total de 213 casos acumulados, y en 2025 se contaron un total de 99 casos acumulados.