Vigencia de derechos... Cómo identificar si tu patrón te dio de baja ante el IMSS, paso a paso

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que algunas empresas aplican una práctica irregular: dar de baja a sus trabajadores en diciembre y volverlos a registrar en enero. Esta acción busca evitar el pago de servicios médicos, cuotas obrero-patronales y otras prestaciones durante el cierre de año, afectando directamente la seguridad social de los empleados.

De acuerdo con el IMSS, esta conducta impacta la continuidad de los derechos laborales y deja a los trabajadores sin cobertura médica, aun cuando mantienen una relación laboral activa. El instituto subraya que conocer la vigencia de derechos es clave para evitar abusos y detectar a tiempo cualquier irregularidad en el registro.

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estatus ante el IMSS, especialmente al finalizar el año, ya que muchas bajas se realizan sin previo aviso al trabajador y pueden pasar desapercibidas durante semanas.

CÓMO SABER SI TU PATRÓN TE DIO DE BAJA EN EL IMSS

Si tienes dudas sobre tu situación, el IMSS ofrece herramientas sencillas para confirmarlo. Una de ellas es la atención telefónica, donde puedes llamar al 800 623 23 23, elegir la opción 5 y luego la 1, para que un asesor verifique si continúas activo en el sistema.

Otra alternativa es el portal digital del IMSS, donde puedes solicitar la constancia de vigencia de derechos. Para hacerlo necesitas tu CURP, tu Número de Seguridad Social y un correo electrónico vigente, donde recibirás el documento oficial.

Al obtener la constancia podrás conocer· Si estás dado de alta o baja· La clínica que te corresponde· Los datos del patrón que te tiene registrado

Esta información es fundamental para actuar de inmediato si detectas una baja injustificada.

CÓMO TE AFECTA QUE TE DEN DE BAJA EN DICIEMBRE

Cuando un trabajador es dado de baja ante el IMSS, pierde el acceso a servicios médicos tanto para él como para sus beneficiarios. Tampoco tiene derecho a incapacidades por enfermedad o accidente de trabajo, lo que representa un riesgo grave ante cualquier imprevisto de salud.

Además, se reduce la capitalización para el retiro, lo que afecta la futura pensión, así como pensiones de viudez u orfandad. También disminuye la posibilidad de obtener un crédito de vivienda, al no contar con aportaciones continuas al Infonavit.

Otros derechos que se ven comprometidos son

· Reparto de utilidades

· Antigüedad laboral

· Liquidaciones conforme a la ley

Estas bajas generan vacíos legales que perjudican directamente el patrimonio del trabajador.

CONSECUENCIAS LEGALES PARA LOS PATRONES

El IMSS, junto con la Secretaría del Trabajo y el Infonavit, advirtió que las bajas injustificadas constituyen un incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Estas prácticas pueden derivar en sanciones económicas severas para las empresas.

Las autoridades señalan que los patrones que incurran en estas conductas pueden enfrentar

· Multas administrativas

· Requerimientos fiscales

· Responsabilidades legales e incluso penales

El llamado es claro: la afiliación al IMSS no es opcional ni temporal, sino una obligación legal que protege derechos fundamentales de los trabajadores.

· Diciembre es el mes con más bajas irregulares detectadas por el IMSS

· La vigencia de derechos puede revisarse en menos de cinco minutos

· Una baja de solo un mes puede afectar años de cotización