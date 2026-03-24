Exhortan a municipios de Coahuila a atender maltrato de perros ‘guardianes’

La diputada Blanca Lamas hizo un llamado a los 38 municipios del estado desde la tribuna del Palacio Legislativo para que implementen acciones de coordinación con la ciudadanía y con asociaciones protectoras de animales para atender el grave problema de los perros utilizados como “guardianes” en inmuebles abandonados, bodegas fuera de servicio, talleres cerrados y obras en construcción, muchos de ellos en condiciones insalubres, expuestos al clima y sin alimento ni agua suficiente.

La legisladora señaló que en los recorridos que realiza semanalmente por el distrito al que representa son muchas las quejas y denuncias expuestas sobre dicho tema. Detalló que en Torreón hay un gran número de inmuebles abandonados e inhabitados que mantienen perros en malas condiciones, atados, desnutridos, sin agua y muy estresados; situación que se replica en el resto de los municipios.

“Seres sintientes que son utilizados como guardias o vigilantes, pero bajo condiciones de maltrato grave o severo”, señaló la legisladora.

Mencionó que diversas fuentes oficiales y organizaciones defensoras de animales alertan que más del 70% de los perros utilizados en estas condiciones sufren maltrato grave, ya que permanecen días sin alimento ni agua, atados, expuestos al clima y sin recibir vacunación o desparasitación, lo que les provoca problemas de salud y de comportamiento.

De acuerdo con la Ley de los Derechos de los Seres Sintientes para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se considera ser sintiente abandonado aquel dejado en situación de desamparo en una propiedad privada sin cumplir con la tenencia responsable, y el incumplimiento de los deberes de asistencia se sanciona con prisión de cuatro meses a un año y de 150 a 500 días multa.