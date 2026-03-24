Exhortan a municipios de Coahuila a atender maltrato de perros ‘guardianes’

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Exhortan a municipios de Coahuila a atender maltrato de perros ‘guardianes’
    La diputada Blanca Lamas llamó a los 38 municipios a coordinar acciones con ciudadanos y asociaciones protectoras para atender el problema de perros utilizados como “guardianes”. CONGRESO DE COAHUILA

Más del 70% de los perros usados como “guardianes” en inmuebles abandonados sufren maltrato grave, con falta de alimento, agua, espacio y atención sanitaria

La diputada Blanca Lamas hizo un llamado a los 38 municipios del estado desde la tribuna del Palacio Legislativo para que implementen acciones de coordinación con la ciudadanía y con asociaciones protectoras de animales para atender el grave problema de los perros utilizados como “guardianes” en inmuebles abandonados, bodegas fuera de servicio, talleres cerrados y obras en construcción, muchos de ellos en condiciones insalubres, expuestos al clima y sin alimento ni agua suficiente.

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La legisladora señaló que en los recorridos que realiza semanalmente por el distrito al que representa son muchas las quejas y denuncias expuestas sobre dicho tema. Detalló que en Torreón hay un gran número de inmuebles abandonados e inhabitados que mantienen perros en malas condiciones, atados, desnutridos, sin agua y muy estresados; situación que se replica en el resto de los municipios.

“Seres sintientes que son utilizados como guardias o vigilantes, pero bajo condiciones de maltrato grave o severo”, señaló la legisladora.

Mencionó que diversas fuentes oficiales y organizaciones defensoras de animales alertan que más del 70% de los perros utilizados en estas condiciones sufren maltrato grave, ya que permanecen días sin alimento ni agua, atados, expuestos al clima y sin recibir vacunación o desparasitación, lo que les provoca problemas de salud y de comportamiento.

De acuerdo con la Ley de los Derechos de los Seres Sintientes para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se considera ser sintiente abandonado aquel dejado en situación de desamparo en una propiedad privada sin cumplir con la tenencia responsable, y el incumplimiento de los deberes de asistencia se sanciona con prisión de cuatro meses a un año y de 150 a 500 días multa.

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Entre los problemas que sufren los perros abandonados destacan pérdida de pelo, lesiones, estrés, problemas respiratorios e inmunológicos, obesidad, diabetes y alteraciones de conducta como agresión, ansiedad y estereotipias.

“Este problema puede y debe ser abordado por las autoridades, y coordinar esfuerzos con la ciudadanía para prevenir estas conductas y, a la vez, sancionar a los responsables”, concluyó la diputada.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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