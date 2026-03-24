Saltillo: defensa de Silvia pidió posponer audiencia de feminicidio; sus hermanos ya están en el seno familiar

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Saltillo: defensa de Silvia pidió posponer audiencia de feminicidio; sus hermanos ya están en el seno familiar
    El caso de Silvia Guadalupe continúa en etapa de investigación, luego de que se otorgara una prórroga de tres meses para recabar más pruebas dentro de las causas penales abiertas por feminicidio y violación equiparada. ARCHIVO

La familia Camarillo enfrenta el proceso judicial mientras intenta reconstruir su vida, tras la tragedia que conmocionó al ejido Tinajuela el año pasado

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) regresa a los hermanos de Silvia, la preadolescente de 13 años víctima de feminicidio, a su hogar.

El proceso judicial por el feminicidio de Silvia Guadalupe, originaria del ejido Tinajuela, que conmocionó a la región en noviembre pasado, se encuentra en un lapso de prórroga de tres meses, pedidos por la defensa de Silvia para realizar la investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/posponen-audiencia-por-feminicidio-de-silvia-en-el-ejido-tinajuela-otorgan-prorroga-de-tres-meses-para-investigacion-CJ19675034

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la prórroga fue solicitada por la representación de la víctima con el fin de recabar más pruebas dentro de las causas penales 2167/2025 y su acumulado 2168/2025. Con esta decisión, el nuevo plazo para el cierre de la investigación vence el 1 de junio de 2026.

El imputado, identificado como Hugo, de 21 años y exnovio de la menor, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Hugo es investigado por los delitos de feminicidio y violación equiparada, tras ser detenido a finales de noviembre de 2025, poco después de que el cuerpo de Silvia fuera localizado en un terreno baldío el día 20 de ese mismo mes.

REGRESAN LOS HERMANOS A CASA

A la par de los avances legales, la familia Camarillo ha recibido una noticia alentadora en medio de su duelo. Se informó que los cuatro hermanos menores de Silvia, dos gemelas y dos niños de 10 y 12 años, ya se encuentran de regreso en su hogar.

Los menores habían sido retirados de la vivienda por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en noviembre, tras el fallecimiento de Silvia, al considerar que era la medida idónea mientras se realizaban las investigaciones iniciales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/menores-desaparecidos-en-castanos-fueron-localizados-sanos-y-salvos-en-monterrey-MJ19676183

Esta separación provocó una fuerte movilización de los padres, quienes señalaron que la ausencia de sus hijos les afectaba emocionalmente de manera profunda. Tras realizar diversos movimientos legales durante el inicio del año, finalmente se sabe que la familia ha logrado reunirse nuevamente.

ANTECEDENTES

Silvia Guadalupe desapareció hace cuatro meses y su caso se convirtió en uno de los rostros del feminicidio en Coahuila durante 2025. Durante el proceso, el padre de la menor, don Hilario Camarillo Hernández, ha colaborado con las autoridades.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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