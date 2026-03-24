Saltillo: defensa de Silvia pidió posponer audiencia de feminicidio; sus hermanos ya están en el seno familiar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La familia Camarillo enfrenta el proceso judicial mientras intenta reconstruir su vida, tras la tragedia que conmocionó al ejido Tinajuela el año pasado
La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) regresa a los hermanos de Silvia, la preadolescente de 13 años víctima de feminicidio, a su hogar.
El proceso judicial por el feminicidio de Silvia Guadalupe, originaria del ejido Tinajuela, que conmocionó a la región en noviembre pasado, se encuentra en un lapso de prórroga de tres meses, pedidos por la defensa de Silvia para realizar la investigación.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la prórroga fue solicitada por la representación de la víctima con el fin de recabar más pruebas dentro de las causas penales 2167/2025 y su acumulado 2168/2025. Con esta decisión, el nuevo plazo para el cierre de la investigación vence el 1 de junio de 2026.
El imputado, identificado como Hugo, de 21 años y exnovio de la menor, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Hugo es investigado por los delitos de feminicidio y violación equiparada, tras ser detenido a finales de noviembre de 2025, poco después de que el cuerpo de Silvia fuera localizado en un terreno baldío el día 20 de ese mismo mes.
REGRESAN LOS HERMANOS A CASA
A la par de los avances legales, la familia Camarillo ha recibido una noticia alentadora en medio de su duelo. Se informó que los cuatro hermanos menores de Silvia, dos gemelas y dos niños de 10 y 12 años, ya se encuentran de regreso en su hogar.
Los menores habían sido retirados de la vivienda por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en noviembre, tras el fallecimiento de Silvia, al considerar que era la medida idónea mientras se realizaban las investigaciones iniciales.
Esta separación provocó una fuerte movilización de los padres, quienes señalaron que la ausencia de sus hijos les afectaba emocionalmente de manera profunda. Tras realizar diversos movimientos legales durante el inicio del año, finalmente se sabe que la familia ha logrado reunirse nuevamente.
ANTECEDENTES
Silvia Guadalupe desapareció hace cuatro meses y su caso se convirtió en uno de los rostros del feminicidio en Coahuila durante 2025. Durante el proceso, el padre de la menor, don Hilario Camarillo Hernández, ha colaborado con las autoridades.