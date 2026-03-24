Saltillo: defensa de Silvia pidió posponer audiencia de feminicidio; sus hermanos ya están en el seno familiar

El proceso judicial por el feminicidio de Silvia Guadalupe, originaria del ejido Tinajuela, que conmocionó a la región en noviembre pasado, se encuentra en un lapso de prórroga de tres meses, pedidos por la defensa de Silvia para realizar la investigación.

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) regresa a los hermanos de Silvia, la preadolescente de 13 años víctima de feminicidio, a su hogar.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, la prórroga fue solicitada por la representación de la víctima con el fin de recabar más pruebas dentro de las causas penales 2167/2025 y su acumulado 2168/2025. Con esta decisión, el nuevo plazo para el cierre de la investigación vence el 1 de junio de 2026.

El imputado, identificado como Hugo, de 21 años y exnovio de la menor, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Hugo es investigado por los delitos de feminicidio y violación equiparada, tras ser detenido a finales de noviembre de 2025, poco después de que el cuerpo de Silvia fuera localizado en un terreno baldío el día 20 de ese mismo mes.

REGRESAN LOS HERMANOS A CASA

A la par de los avances legales, la familia Camarillo ha recibido una noticia alentadora en medio de su duelo. Se informó que los cuatro hermanos menores de Silvia, dos gemelas y dos niños de 10 y 12 años, ya se encuentran de regreso en su hogar.

Los menores habían sido retirados de la vivienda por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en noviembre, tras el fallecimiento de Silvia, al considerar que era la medida idónea mientras se realizaban las investigaciones iniciales.