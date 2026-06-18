Exhortan a prevenir tiempos de traslado ante posibles retrasos en el transporte por lluvias en Ramos Arizpe

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    Exhortan a prevenir tiempos de traslado ante posibles retrasos en el transporte por lluvias en Ramos Arizpe
    Las precipitaciones recientes han complicado la circulación de las unidades de transporte público en Ramos Arizpe, obligando a los operadores a reducir la velocidad para evitar incidentes. REDES SOCIALES

El director de Transporte y Movilidad, Juan Alberto García Leija, pidió a los usuarios tomar precauciones y reportar anomalías viales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las recientes y fuertes lluvias registradas en Ramos Arizpe han generado retrasos en las rutas de transporte público debido a la acumulación de agua y escombro en las vialidades, afectando el flujo regular del servicio.

El director de Transporte y Movilidad del municipio, Juan Alberto García Leija, informó que las condiciones meteorológicas complican el tránsito, obligando a los choferes a disminuir la velocidad para evitar accidentes y proteger las unidades.

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“En algunas vialidades donde se junta demasiada agua sí afecta un poquito, ya que tienen que ir más lentos; además, se junta basura, escombro o algún otro material que puede dañar las llantas”, explicó el funcionario.

Ante este panorama, y debido a que se prevé que las precipitaciones continúen durante todo el fin de semana en la región, García Leija hizo un llamado a los usuarios para que programen sus salidas con anticipación.

“Sí hay que prevenirse con los tiempos. Hay que considerar que se retrasan un poquito porque el tráfico aumenta con el agua, las calles se saturan o incluso se descomponen los semáforos. Entonces sí hay que tomar precauciones con el tiempo”, detalló.

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Como segundo efecto de las lluvias, la dependencia municipal atendió una denuncia ciudadana sobre la unidad 84 de la ruta Valle Poniente, en cuyo interior se filtraba el agua de manera considerable.

El director confirmó que el vehículo fue localizado y retirado de la circulación para que el concesionario realice de manera obligatoria las reparaciones correspondientes antes de volver a prestar el servicio.

“Es un empaque de la salida de emergencia, en la parte superior, que está dañado; entonces ya lo van a reparar”, precisó García Leija, añadiendo que se trata de un modelo 2018, una de las unidades más recientes del padrón.

Finalmente, el funcionario instó a los ciudadanos a seguir denunciando cualquier anomalía o maltrato al teléfono 844 488 4904, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, con la finalidad de continuar mejorando el servicio de transporte en la localidad.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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