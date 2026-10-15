Exhortan a tomar precauciones por lluvias y bajas temperaturas en Ramos Arizpe

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para este viernes 16 de octubre se prevé una probabilidad de lluvia del 67 por ciento, con una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 6 grados.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el pronóstico de lluvias y un descenso en las temperaturas durante los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe exhortó a la población a tomar medidas preventivas, principalmente durante los traslados y en sectores donde suelen registrarse acumulaciones de agua.

Ante estas condiciones, la Dirección de Protección Civil y Bomberos recomendó a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar cruzar calles, arroyos o pasos a desnivel que presenten acumulaciones de agua, a fin de prevenir accidentes.

Asimismo, las autoridades pidieron a las familias mantenerse atentas a las condiciones meteorológicas, evitar arrojar basura en la vía pública y verificar que las coladeras y los desagües de sus viviendas estén libres de objetos que puedan obstruir el flujo del agua.

Respecto al descenso de temperatura, se recomendó prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También se pidió utilizar ropa adecuada, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando el frío puede ser más intenso.

El pronóstico para el sábado 17 de octubre contempla una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una mínima de 8, con una probabilidad de lluvia del 7 por ciento.

Para el domingo 18 de octubre se esperan temperaturas de entre 12 y 16 grados centígrados, con un 14 por ciento de probabilidad de precipitación.