Exige diputado de Coahuila, Rubén Moreira, respuesta inmediata ante desplazamiento de familias indígenas en Guerrero

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    Exige diputado de Coahuila, Rubén Moreira, respuesta inmediata ante desplazamiento de familias indígenas en Guerrero
    Rubén Moreira presentó un Punto de Acuerdo para exigir atención inmediata a las familias desplazadas por la violencia en Guerrero. CORTESÍA

Legislador plantea medidas de protección, justicia y asistencia para afectados por la violencia criminal

Ante el recrudecimiento de la violencia en la región de la Montaña Baja de Guerrero, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para demandar la intervención urgente de las autoridades federales frente al desplazamiento forzado de cientos de familias indígenas que han abandonado sus comunidades para salvaguardar su integridad.

El coordinador parlamentario del PRI advirtió que el país enfrenta una de las problemáticas humanitarias más graves de los últimos años y cuestionó la ausencia de una política integral capaz de atender a las personas que han sido obligadas a dejar sus hogares a causa de la inseguridad.

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“Cuando niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores deben huir para preservar la vida, el Estado está incumpliendo una de sus responsabilidades fundamentales: garantizar la protección de sus ciudadanos”, señaló el exgobernador de Coahuila.

Moreira Valdez denunció que comunidades nahuas de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera han sido escenario de una escalada de violencia atribuida a grupos delictivos, situación que ha provocado el desplazamiento de entre 800 y mil familias indígenas.

De acuerdo con el legislador, los habitantes de estas localidades han enfrentado homicidios, desapariciones, ataques armados y otras agresiones que han generado temor generalizado y el abandono masivo de viviendas, dejando comunidades prácticamente deshabitadas.

El exgobernador de Coahuila sostuvo que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a una situación que, afirmó, requiere acciones coordinadas y una estrategia clara para restablecer las condiciones de seguridad en la región.

Asimismo, enfatizó que el fenómeno del desplazamiento interno no se limita a Guerrero y representa una problemática nacional que continúa creciendo. Recordó que diversos organismos especializados han documentado miles de casos en distintas entidades del país, reflejando la dimensión de una crisis que, señaló, aún carece de un registro oficial integral.

En el Punto de Acuerdo, el legislador solicita a las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana y Defensa Nacional, así como a la Guardia Nacional, reforzar la presencia institucional mediante operativos permanentes orientados a recuperar las condiciones de seguridad en la zona afectada.

También plantea que la Fiscalía General de la República y las autoridades ministeriales de Guerrero investiguen los delitos denunciados, esclarezcan los hechos y garanticen acceso a la justicia para las víctimas.

La propuesta incluye la implementación de un programa emergente de atención humanitaria que contemple alojamiento temporal, alimentación, servicios médicos, apoyo psicológico, acceso a la educación y mecanismos que permitan el retorno seguro de las familias desplazadas a sus comunidades de origen.

“No puede aceptarse como normal que grupos criminales impongan control sobre territorios completos mientras miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Las instituciones deben actuar con firmeza para proteger a las comunidades indígenas y rurales del país”, expresó Moreira Valdez.

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