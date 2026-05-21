‘No hay ley que me impida’ ser candidato en Guerrero: Félix Salgado

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    ‘No hay ley que me impida’ ser candidato en Guerrero: Félix Salgado
    Salgado Macedonio definió como “nepotismo” cuando un gobernante o dirigente político, desde su posición de poder, impone a su familia en un cargo. Cuartoscuro

El senador no desiste en su aspiración de contender por la gubernatura de Guerrero

CDMX.- El senador Félix Salgado Macedonio no desiste en su aspiración de contender por la gubernatura de Guerrero, pese a que la entidad es actualmente encabezada por Evelyn Salgado Pineda, su hija.

En una transmisión de Facebook, el legislador de Morena dijo que tiene todo el derecho, si así lo desea, de ser candidato a gobernador, aunque los estatutos de su partido prohíban el nepotismo electoral.

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“Tengo todo el derecho, si quisiera, a ser candidato a gobernador. Me asiste el derecho, me asiste la razón y me asiste la Constitución. No hay ley que me lo impida”, expresó el llamado “Toro”.

En su directo, el senador de Morena definió como “nepotismo” cuando un gobernante o dirigente político, desde su posición de poder, impone a su familia en un cargo. Bajo ese criterio, descartó que participar para suceder a su hija sea una actitud nepotista.”

EL NEPOTISMO ES NEFASTO”: FÉLIX SALGADO

“Yo soy enemigo del nepotismo. El nepotismo es nefasto”, condenó Salgado Macedonio. Sin embargo, aunque mantiene firme su intención de buscar la sucesión guerrerense, reconoció que Morena estableció lineamientos claros de no postular a familiares en una elección inmediata.

“Yo soy un nativo político de Morena y lo que Morena diga yo lo voy a respetar [...] no voy a andar de chapulín, brincando de partido en partido. La ley la conozco, pero no voy a causar polémica con mi partido”, garantizó.

No obstante, refrendó que respetará también la máxima de la Cuarta Transformación, que es “el pueblo manda y el pueblo decide, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

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Según el “Toro”, se le debe preguntar al pueblo de Guerrero a quién quiere como gobernador y, con base en eso, definir a la persona que participará en la elección intermedia de 2027.

“A mí no me postularía la gobernadora Evelyn Salgado, me postularía Morena. Y me elegiría como gobernador no Morena, el pueblo”, añadió.

La aspiración política de Félix Salgado Macedonio va a contracorriente a lo anunciado por Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional del partido guinda, quien ha sido tajante con el tema del nepotismo electoral prometiendo que “eso en Morena no va a pasar”.

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