Exportación de ganado de Coahuila a EU podría tardar cuatro meses

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    Exportación de ganado de Coahuila a EU podría tardar cuatro meses
    Ganaderos de Coahuila deberán retomar procedimientos sanitarios antes de buscar la reapertura de las exportaciones hacia Estados Unidos. ESPECIAL

Productores deberán retomar pruebas sanitarias y reforzar medidas contra el gusano barrenador antes de buscar la reapertura fronteriza

La exportación de ganado de Coahuila hacia Estados Unidos todavía no tiene una fecha definida para reanudarse y podría requerir alrededor de cuatro meses de preparación sanitaria y técnica, estimó Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera Local de Castaños.

El dirigente explicó que la reapertura registrada en Sonora no implica que Coahuila pueda recuperar de inmediato el acceso al mercado estadounidense, pues cada entidad debe cumplir con los procedimientos técnicos y sanitarios establecidos para obtener autorización.

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Señaló que en Sonora todavía se realizan ajustes y pruebas relacionadas con básculas e infraestructura, luego de que el ganado permaneciera durante un periodo prolongado en corrales y alcanzara pesos superiores a los habituales.

Rodríguez Galaz indicó que Sonora y Chihuahua mantuvieron durante más tiempo la expectativa de una reapertura, por lo que sus productores continuaron con pruebas de tuberculosis mediante tuberculina. En Coahuila, en cambio, la suspensión prolongada llevó a algunos ganaderos a dejar de realizar estos procedimientos debido al costo y al manejo adicional que implican.

Explicó que las pruebas requieren reunir a los animales, aplicar los reactivos y mantenerlos bajo determinadas condiciones hasta obtener los resultados. También existen tratamientos y medicamentos que pueden interferir con los reactivos utilizados, por lo que el manejo del ganado debe ajustarse a los protocolos sanitarios.

RETOMAR PRUEBAS PARA BUSCAR LA REAPERTURA

El productor consideró que Coahuila se rezagó en algunos de estos procedimientos durante el cierre de la frontera, aunque estimó que la entidad podría estar en condiciones de avanzar hacia una eventual reapertura en aproximadamente cuatro meses.

Ese plazo, añadió, podría reducirse si productores y autoridades aceleran las acciones sanitarias y de prevención.

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Entre las tareas pendientes mencionó el barrido sanitario que se realiza con apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), que proporciona medicamentos para reforzar la prevención del gusano barrenador.

Rodríguez Galaz señaló que algunos productores no han participado de manera constante en estas acciones, aun cuando determinados tratamientos son proporcionados sin costo. Consideró que el cumplimiento de las medidas sanitarias será necesario para avanzar en la certificación de los hatos.

También descartó que el problema pueda resolverse únicamente reduciendo el peso de los animales que permanecen en los corrales. Explicó que los novillos se encuentran en una etapa de crecimiento rápido y que las dificultades observadas en otros estados están relacionadas principalmente con infraestructura, básculas y manejo.

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