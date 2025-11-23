Exige Ricardo Mejía ‘mano dura’ y prisión para quienes recluten menores para el crimen organizado

Coahuila
/ 23 noviembre 2025
    Exige Ricardo Mejía ‘mano dura’ y prisión para quienes recluten menores para el crimen organizado
    El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa para imponer pena máxima y prisión preventiva oficiosa a quienes utilicen a menores en actividades delictivas. FOTO: CORTESÍA

Mejía Berdeja citó el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, perpetrado por un joven de 17 años, como ejemplo de la crisis de menores involucrados en delitos de alto impacto

TORREÓN ,COAH.- Ante el incremento de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa de reforma para imponer la pena máxima y prisión preventiva oficiosa a quienes enganchen o utilicen a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) señaló que los grupos criminales utilizan redes sociales, videojuegos y ofertas laborales falsas para captar a los jóvenes, usándolos como “carne de cañón” debido a los vacíos legales que permiten penas menores para los adolescentes.

“El reclutamiento forzado debe castigarse con todo el rigor de la ley. No podemos permitir que sigan destruyendo vidas mediante engaños y amenazas. La impunidad incentiva que esto se repita, por eso necesitamos sanciones ejemplares”, declaró Mejía Berdeja, también conocido como “El Tigre”.

El ex subsecretario de la SSPC citó el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, perpetrado por un joven de 17 años, como un claro ejemplo de esta crisis. Asimismo, alertó sobre la alta incidencia de detenciones de jóvenes (de 14 a 20 años) en estados como Coahuila, Durango, Guanajuato y Chihuahua, vinculados a homicidios y secuestros.

La propuesta busca tipificar el reclutamiento forzado como un delito autónomo con agravantes severos, con el fin de disuadir a las bandas criminales de utilizar a la juventud mexicana como herramientas de violencia.

Temas


Crimen Organizado
Leyes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Ricardo Mejía Berdeja

Organizaciones


Partido Del Trabajo

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

