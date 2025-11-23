Exige Ricardo Mejía ‘mano dura’ y prisión para quienes recluten menores para el crimen organizado

TORREÓN ,COAH.- Ante el incremento de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa de reforma para imponer la pena máxima y prisión preventiva oficiosa a quienes enganchen o utilicen a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Realizan Sorteo del Servicio Militar Nacional con participación de más de 3 mil jóvenes

El legislador del Partido del Trabajo (PT) señaló que los grupos criminales utilizan redes sociales, videojuegos y ofertas laborales falsas para captar a los jóvenes, usándolos como “carne de cañón” debido a los vacíos legales que permiten penas menores para los adolescentes.

“El reclutamiento forzado debe castigarse con todo el rigor de la ley. No podemos permitir que sigan destruyendo vidas mediante engaños y amenazas. La impunidad incentiva que esto se repita, por eso necesitamos sanciones ejemplares”, declaró Mejía Berdeja, también conocido como “El Tigre”.

El ex subsecretario de la SSPC citó el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, perpetrado por un joven de 17 años, como un claro ejemplo de esta crisis. Asimismo, alertó sobre la alta incidencia de detenciones de jóvenes (de 14 a 20 años) en estados como Coahuila, Durango, Guanajuato y Chihuahua, vinculados a homicidios y secuestros.

La propuesta busca tipificar el reclutamiento forzado como un delito autónomo con agravantes severos, con el fin de disuadir a las bandas criminales de utilizar a la juventud mexicana como herramientas de violencia.