Saltillo: Realizan Sorteo del Servicio Militar Nacional con participación de más de 3 mil jóvenes

Este domingo se llevó a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Saltillo, con la participación de 3 mil 182 jóvenes conscriptos Clase 2007 y remisos, quienes acudieron al Biblioparque Norte para realizar el trámite correspondiente a la obtención de su Cartilla Militar.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, reconoció el valor cívico de los participantes y destacó que cumplir con este proceso no solo representa una obligación legal, sino también un acto de responsabilidad ciudadana.

“No solamente es cumplir una obligación, sino también asumir una responsabilidad como ciudadanos, lo cual demuestra el compromiso, la madurez y la voluntad para contribuir con nuestro país”, señaló.

Saracho subrayó también la coordinación permanente entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras de México.