Saltillo: Realizan Sorteo del Servicio Militar Nacional con participación de más de 3 mil jóvenes
En el evento se destacó el cumplimiento del servicio como acto de responsabilidad y compromiso cívico.
Este domingo se llevó a cabo el Sorteo del Servicio Militar Nacional en Saltillo, con la participación de 3 mil 182 jóvenes conscriptos Clase 2007 y remisos, quienes acudieron al Biblioparque Norte para realizar el trámite correspondiente a la obtención de su Cartilla Militar.
En representación del alcalde Javier Díaz González, el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, reconoció el valor cívico de los participantes y destacó que cumplir con este proceso no solo representa una obligación legal, sino también un acto de responsabilidad ciudadana.
“No solamente es cumplir una obligación, sino también asumir una responsabilidad como ciudadanos, lo cual demuestra el compromiso, la madurez y la voluntad para contribuir con nuestro país”, señaló.
Saracho subrayó también la coordinación permanente entre el Gobierno Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras de México.
Durante el sorteo se definió qué jóvenes deberán asistir a las actividades sabatinas del Servicio Militar Nacional y quiénes quedaron exentos. Obtener la Cartilla Militar es un requisito obligatorio para los varones mexicanos que cumplen 18 años, además de un paso necesario para distintos trámites oficiales.
El Servicio Militar Nacional, establecido en la Constitución, contempla actividades de adiestramiento y capacitación con el propósito de preparar a los jóvenes para responder en caso de ser requerido por la nación.
Al evento asistieron el Coronel de Infantería del Estado Mayor, Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; el Capitán Primero de Infantería, Víctor Manuel Escalona Bareda, inspector militar del mismo batallón; y Claudio Francisco Ollervides Esqueda, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento.