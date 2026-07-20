Exige Rubén Moreira reforzar protección a periodistas tras crimen de comunicadora en Veracruz

La propuesta plantea que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) realice todas las diligencias necesarias para ejercer acción penal contra los responsables materiales e intelectuales del crimen, además de informar de manera periódica y transparente sobre el avance de las investigaciones, con respeto al debido proceso.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar una respuesta contundente de las autoridades federales y estatales frente a la violencia que enfrenta el gremio periodístico en el país, luego del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido en Veracruz.

Asimismo, el legislador exhortó a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fortalecer las acciones de prevención, evaluación de riesgos y medidas de seguridad para quienes enfrentan amenazas derivadas de su labor, especialmente en los estados con mayores índices de agresiones contra la prensa.

PIDE COMBATIR IMPUNIDAD Y FORTALECER MECANISMOS

El punto de acuerdo también solicita al Gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General de ese estado reforzar las estrategias de prevención, protección e investigación de los ataques contra periodistas, garantizando que las indagatorias se desarrollen con perspectiva de libertad de expresión, debida diligencia, independencia, exhaustividad y respeto a los derechos humanos.

En la exposición de motivos, Moreira Valdez advirtió que México permanece entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de conflicto armado, por lo que consideró indispensable fortalecer la actuación institucional para frenar la violencia contra los comunicadores.

Recordó que, de acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 177 periodistas en México, de los cuales 33 corresponden a Veracruz hasta junio de 2026, entidad que concentra el mayor número de homicidios contra integrantes de la prensa. Además, señaló que Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en el lugar 124 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026.

El legislador destacó que los asesinatos de Luis Ángel López Valdez, en Poza Rica, y de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, evidencian que el ejercicio periodístico continúa desarrollándose en un entorno de alta vulnerabilidad.