Exigen en Torreón búsquedas en vida, no solo identificar restos

TORREÓN, COAH.- Integrantes Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), realizaron una protesta en las instalaciones de la Fiscalía de Desaparecidos en la Región Laguna, en reclamo por la falta de investigaciones a las búsquedas en vida.

María Luisa Lazarín señaló que no hay avances en las investigaciones y revisiones de las carpetas de investigación, pues la única apuesta de las autoridades, dijo, es el trabajo de las exhumación y la identificación de restos.

“Las reuniones son puro discurso político, puros informes pero no hay compromiso, no hay solución de los compromisos que hacen”, dijo María Luisa, madre de Israel Torres, desaparecido en2009 en Matamoros.

María Elena Salazar, también integrante de Fuundec, exigió la búsqueda en vida y no solo enfocarse a la recuperación e identificación de restos. “Es la desesperación, no hay búsqueda en vida, no se enfocan en eso. No revisan las carpetas de investigación. No hacen nada”, se quejó la madre.

Dijo que en dos años no han tenido acercamientos con los ministerios públicos, y que ahora, además de buscar a sus hijos, también tienen que estar buscando a los ministerios públicos, al gobernador o al fiscal. “Ni buscan a los nuestros ni nos buscan a nosotros”, agregó.

En la última reunión con el gobernador Miguel Riquelme en Saltillo, integrantes de Fuundec decidieron no entrar y reclamaron que las reuniones se han convertido en simulación.