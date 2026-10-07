Exigen justicia para hijas de mujer sobreviviente de tentativa de feminicidio: protestan en Saltillo por violencia de género

La activista y representante de la Fundación Serymar, Sandra Soto, acudió para brindar acompañamiento a Clarisa, originaria de Monclova, quien sobrevivió a un intento de feminicidio que, de acuerdo con su testimonio, estuvo relacionado con actos de violación y la privación ilegal de la libertad de sus dos hijas menores.

Un proceso marcado por tres años de espera dio un paso determinante en el Centro de Justicia de Saltillo , donde se llevó a cabo la primera audiencia referente a los delitos cometidos contra dos menores con discapacidad, hijas de Clarisa, una mujer originaria de Monclova sobreviviente de tentativa de feminicidio.

Soto explicó que las menores tienen una condición de discapacidad y cuestionó que, pese a la gravedad de los hechos, el presunto agresor haya permanecido procesado únicamente por la tentativa de feminicidio cometida contra la madre.

“Las hijas de Clarisa cuentan con una condición de discapacidad. Pese a la gravedad de los hechos, el agresor permaneció procesado de manera exclusiva por la tentativa de feminicidio cometida contra la madre”, señaló.

“Por fin, después de tres años, hoy se está concretando que se lleve a cabo la primera audiencia”, agregó la activista, quien evidenció las dificultades que enfrentó la familia para acceder a una atención integral por parte de las autoridades.

CUESTIONAN ATENCIÓN A VÍCTIMAS

La manifestación realizada en el Centro de Justicia Penal también sirvió para visibilizar casos recientes de violencia contra las mujeres en Coahuila, entre ellos el asesinato de una subdirectora en el ejido La Unión, en Torreón, y el feminicidio de la joven Guadalupe, ocurrido en el municipio de San Pedro.

A la protesta se sumó Dilma, madre de Diana, al cumplirse tres meses del feminicidio de su hija.

Sandra Soto cuestionó las declaraciones de autoridades estatales respecto a las acciones implementadas para proteger a las mujeres y sostuvo que las estadísticas muestran que la violencia doméstica y los feminicidios continúan, mientras los casos presentan altos niveles de violencia.

Afirmó que tanto las víctimas de hechos recientes como aquellas cuyos casos ocurrieron años atrás permanecen en condiciones de indefensión.

Durante la protesta también se señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) carece de un protocolo de atención adecuado y que las dificultades para acceder al fondo de ayuda económica mantienen a las familias en una situación de abandono.