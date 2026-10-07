Kenia confirma su primer caso de ébola importado del Congo; refuerza su red hospitalaria

El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, informó que el paciente había enfermado aproximadamente un mes antes y recibió atención en distintos hospitales durante su estancia en el Congo. Posteriormente viajó por carretera hasta Kampala, Uganda, donde abordó un vuelo con destino a Nairobi.

Kenia confirmó su primer caso de ébola , luego de que un hombre que vivió durante siete años en la República Democrática del Congo regresara al país y falleciera en un hospital de Nairobi. El caso encendió las alertas sanitarias y llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia en fronteras y centros médicos.

El hombre llegó a la capital keniana el sábado por la tarde y, tras presentar complicaciones, fue trasladado por sus familiares al Hospital de Nairobi en un vehículo privado. Ahí fue aislado de inmediato, sometido a pruebas y finalmente dio positivo a virus del ébola. Murió durante la noche del lunes.

Kenia nunca había registrado un brote de esta enfermedad, de acuerdo con el Instituto de Investigación Médica de Kenia. Ante el nuevo caso, las autoridades sanitarias colocaron los puntos fronterizos en máxima alerta y comenzaron un operativo para identificar a todas las personas que pudieron haber estado expuestas.

RASTREAN A DECENAS DE CONTACTOS

Hasta ahora, las autoridades identificaron 28 contactos directos del paciente, entre ellos familiares y trabajadores de la salud que participaron en su atención. También se busca localizar a otros 23 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación que viajaron en el mismo avión desde Uganda.

El director general del Ministerio de Salud, Patrick Amoth, explicó que las personas identificadas permanecerán bajo aislamiento durante 21 días, periodo correspondiente al seguimiento establecido para detectar una posible infección. Quienes no desarrollen síntomas y obtengan una prueba negativa podrán ser dados de alta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de salud pública de la Unión Africana colaboran con Kenia para contener una posible propagación. Mohamed Janabi, director regional de la OMS para África, lamentó la muerte y destacó la rapidez con la que las autoridades detectaron, aislaron y atendieron al paciente.

“Es como luchar contra un megaincendio. Se están desarrollando múltiples brotes al mismo tiempo, con distinta intensidad y en diferentes lugares”, señaló Stéphanie Hoffmann, de Médicos Sin Fronteras, al describir la situación en el Congo.

EL BROTE EN EL CONGO ENCIENDE LAS ALERTAS

El caso registrado en Kenia está relacionado con un brote que comenzó a extenderse en el este de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de seguridad y acceso complican las labores de los equipos sanitarios.

La enfermedad ya se ha extendido por varias provincias, mientras que los trabajadores enfrentan ataques, desinformación y dificultades para que los habitantes reporten síntomas. Aunque los contagios han disminuido en Ituri, considerada el epicentro, existen nuevos focos en Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La OMS ha advertido que el brote podría superar en impacto al registrado en África occidental hace más de una década, que dejó más de 11 mil muertos. El gobierno congoleño reporta miles de casos y más de cuatro mil fallecimientos en el actual brote.

El ébola se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales, como sangre, vómito o semen, así como mediante materiales contaminados, entre ellos ropa de cama y prendas de vestir. No se propaga simplemente por compartir el mismo espacio sin contacto con fuentes infecciosas.