POLITICÓN: Cecilia Guadiana no se baja de la gubernatura por Coahuila, sólo evita subirse tres años antes

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Ni un sí, ni un no, la senadora por Coahuila aplicó el viejo manual político: dejar la puerta abierta y aplazar la decisión; mientras, conservará su doble nacionalidad

I. DE BRAZOS CAÍDOS

Sobre el comentario publicado ayer en este espacio, relativo a la posibilidad de que Clara Luz Flores pudiera no ser registrada, al final, como candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León, quienes afirman estar mejor enterados de cómo se mueven los hilos dentro de Morena, aseguran que no existe posibilidad alguna de que esa hipótesis se convierta en realidad. Pero no porque en el partido de moda estén convencidos de que la coahuilense puede, ahora sí, conducirles al triunfo en la vecina entidad, sino por una razón muy distinta: en Nuevo León se habría tomado una decisión igual a la adoptada en San Luis Potosí, es decir, no pelear la plaza.

II. PACTOS

Si la explicación de la candidatura es esta, la pregunta obligada es quién sería el beneficiario de tal decisión. ¿Acaso estamos ante la evidencia de que, tal como lo señalan desde el PRI de Alito Moreno, el partido naranja ha pactado ya con el morenismo y, a cambio de su lealtad legislativa, ha obtenido un pago similar al de “El Pollo” Gallardo en la entidad potosina? La respuesta a dicha pregunta, dicen los que sostienen la teoría, se tendrá cuando sigan acumulándose las no adhesiones al proyecto de Clara Luz...

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-dialogara-con-tatiana-clouthier-para-evitar-que-abandone-el-partido-CO23961074

III. POR AHORA

La senadora morenista Cecilia Guadiana aclaró que no renunciará a su ciudadanía estadounidense porque, “por ahora”, no busca otro cargo y sus aspiraciones están en el Senado hasta 2030. Pero cuando le preguntaron directamente por la gubernatura de Coahuila en 2029, dejó abierta una rendija: “Falta mucho”, respondió, y no sabe ni qué hará la próxima semana. Así que Cecilia no se bajó de ninguna candidatura; simplemente evitó subirse tres años antes. La reforma le puso una decisión enfrente y ella respondió como manda el viejo manual político: ni sí, ni no... por ahora.

IV. DOS BANDERAS

Cecilia Guadiana dice que no escogió nacer en Estados Unidos, que fueron sus padres quienes tomaron esa decisión y que ella es mexicana por ser hija de mexicanos. Por eso conservará ambas nacionalidades mientras no aspire a otro cargo. La nueva regla, sin embargo, aplicaría para 2029: si quisiera gobernar Coahuila, tendría que quedarse sólo con la mexicana. La pregunta sobre la gubernatura no desapareció; quedó guardada para después. Llegado el momento, Cecilia tendrá que escoger. Por ahora, mejor quedarse con las dos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cecilia-guadiana-rechaza-ir-por-gubernatura-de-coahuila-no-renunciare-a-mi-doble-nacionalidad-PN23957796

V. POCOS RECURSOS

La Fiscalía de Federico Fernández quedó en el lugar 18 nacional del Índice de Desempeño de Impunidad Cero, con 45.2 puntos. No es posición de podio. Pero el mismo estudio coloca a Coahuila, junto con Yucatán y Querétaro, entre las fiscalías que obtienen resultados superiores al promedio pese a una estructura limitada. Aquí se destinan 281 pesos por habitante a la persecución de los delitos, frente a los 448 del promedio nacional. Así que Federico tiene algo que presumir: con menos dinero obtiene resultados por encima de la media. No alcanza para la medalla, pero sí para levantar la mano.

VI. SÍ CONFÍAN

Federico Fernández tiene otro dato para presumir: Coahuila empata con Chiapas en segundo lugar nacional en población que declara tener “mucha confianza” en el Ministerio Público, con 16.7 por ciento; sólo Nuevo León está arriba. Pero hay una curiosidad: en transformación digital, Coahuila obtuvo cero porque la Fiscalía no entregó la información necesaria para evaluarla. No significa que carezca de tecnología; simplemente no pudieron saber qué tiene porque no contestó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cierra-2025-con-195-mil-procedimientos-pendientes-inegi-NI23909488

VII. QUÉ OPORTUNO

El diputado priista Guillermo Ruiz, todo indica, ha contratado mejores asesores y prueba de ello es su propuesta para declarar al Rodeo Saltillo como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila. Sin duda escogió bien, pues resulta que el rodeo, además de ser una actividad con muchos seguidores, es la que el Gobierno estatal ha convertido en uno de sus principales activos para la promoción. Nadie discute la popularidad del rodeo en el norte de México. Lo curioso es que, entre tantas tradiciones esperando reconocimiento, Ruiz se haya decantado por la que le asegura una medalla fácil. ¿Sensibilidad cultural o sensibilidad política?

VIII. BUEN OJO

Si Guillermo Ruiz consigue respaldo para su propuesta, el Rodeo Saltillo pasará de espectáculo consentido a patrimonio cultural del estado. No significa que reciba automáticamente más presupuesto, pero políticamente le viene de maravilla: lo que ayer podía discutirse por costos, mañana podrá defenderse como tradición. Primero gusta en donde debe, después aparece un diputado que descubre su valor histórico y finalmente llega la declaratoria. A este paso sólo falta una fecha en el calendario cívico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/propone-congreso-declarar-al-rodeo-como-patrimonio-cultural-intangible-de-coahuila-AN23955027

IX. EXPECTATIVA

Hay que decirlo: existe mucha expectativa por el Rodeo Saltillo y muchos deseamos que funcione, atraiga visitantes y deje cientos de millones en derrama. Las instalaciones pueden resolver además algo que le hace falta a la ciudad: una arena para grandes espectáculos. Hasta ahí, como dice Manolo Jiménez, cinco más cinco son diez. Pero el gobernador fue más lejos y colocó a sus críticos en la “grilla”, los “complejos” y un “mundo mediocre”, acusándolos de polarizar. No toda crítica es mezquindad política. ¿O para apoyar a Coahuila también hay que dejar de preguntar?

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