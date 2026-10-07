Sheinbaum, aislada

Frente al viraje de América Latina de izquierda a derecha, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México enfrente un aislamiento político en la región ante los recientes resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, donde la oposición conservadora ligada al bolsonarismo logró importantes avances frente al bloque oficialista de Luiz Inácio Lula da Silva.

Medios de comunicación y columnas de opinión han analizado este escenario geopolítico, sugiriendo que un eventual cambio de rumbo en Brasil podría dejar a Sheinbaum con menos socios ideológicos en la región.