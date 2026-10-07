Saltillense Ana Sofía Durán es subcampeona de taekwondo en Colombia

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Saltillense Ana Sofía Durán es subcampeona de taekwondo en Colombia
    Ana Sofía Durán Quiroz conquistó la medalla de plata en el Kids World Open Taekwondo Championships 2026. FOTO: ESPECIAL

La representante de Instituto Soto consiguió el subcampeonato en Colombia, en su primera participación internacional tras clasificarse mediante un G10 nacional

La saltillense Ana Sofía Durán Quiroz cerró su participación internacional con una medalla de plata en el Kids World Open Taekwondo Championships 2026, celebrado en Sogamoso, Colombia.

La representante de Coahuila y México consiguió el segundo lugar en el certamen, resultado que marca otro paso en su trayectoria dentro del taekwondo y que llegó después de su triunfo en una competencia G10 nacional.

https://vanguardia.com.mx/deportes/sancor-seguros-la-publicidad-que-desato-las-risas-en-la-despedida-de-messi-AO23964455

Durán Quiroz obtuvo su lugar para participar en Colombia gracias al resultado conseguido en el G10 celebrado en Zacatecas, donde se proclamó campeona en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos.

Con ese antecedente, la saltillense viajó a Sogamoso para afrontar su primer reto internacional de esta etapa competitiva y terminó colocándose entre las participantes que disputaron las posiciones principales.

Durante el Kids World Open Taekwondo Championships 2026, Ana Sofía representó a Instituto Soto, Coahuila y México, y finalmente se quedó con la medalla de plata para convertirse en subcampeona del evento.

El resultado también tiene un significado particular para Instituto Soto, ya que, de acuerdo con la institución, por segundo año consecutivo uno de sus alumnos consiguió clasificar y participar en este torneo internacional después de destacar en una competencia G10 nacional.

Así, la participación de Durán Quiroz da continuidad a una presencia que el instituto ha conseguido mantener durante dos ediciones del certamen, aunque con representantes diferentes.

Para la taekwondoína saltillense, la medalla obtenida en Colombia se suma al oro conseguido previamente en el circuito nacional y representa una nueva experiencia frente a competidoras de otros países.

El segundo lugar también refleja el proceso de preparación que ha seguido durante la temporada, en la que ha combinado competencias nacionales con su primera experiencia internacional.

Ana Sofía Durán Quiroz regresa de Sogamoso con una medalla de plata y un nuevo resultado para su trayectoria, después de haber llevado los nombres de Saltillo, Coahuila y México a una competencia internacional.

Su participación en Colombia abre ahora una nueva etapa dentro de su formación deportiva, con más experiencia competitiva y el antecedente de haber subido al podio en su primera incursión internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Taekwondo
resultados

Localizaciones


Colombia
Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer

NosotrAs: No tendremos miedo de ser mujer
Depresión tropical nueve en el Golfo de México.

Se forma la Depresión Tropical Nueve en el Golfo de México: trayectoria y estados afectados
Lara Cordero fue detenido en Chiapas el pasado sábado 3 de octubre.

Morena expulsa del partido a Jorge Lorenzo Lara, alcalde de Suchiapa detenido durante la ‘Operación Enjambre’
El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de trabajadores del IMSS e ISSSTE que cumplan con los requisitos establecidos.

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla
El cielo y el Universo tendrá unos días con mayor relevancia. Cada año se celebra la Semana Mundial del Espacio (SME), el mayor evento científico del mundo, que tiene lugar desde el 4 al 10 de octubre.

¿Listo para el despegue? Checa las actividades de la Semana Mundial del Espacio 2026 en México
Cosecha. La dupla llevó a la pantalla la atmósfera del histórico encuentro musical de 1971 mediante escenarios, objetos y referencias documentales cuidadosamente investigados.

Del Ariel a Saltillo: Connie Martínez dedica su triunfo a su tierra
Publicidad de Sancor Seguros causa risas y molestias entre los aficionados en el homenaje de despedida de Messi.

Sancor Seguros, la publicidad que desató las risas en la despedida de Messi