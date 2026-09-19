Exobreros de AHMSA exhiben división durante marcha en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La división que existe entre los ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) quedó expuesta este sábado durante la marcha convocada para exigir que se concrete la subasta de la acerera el próximo 25 de septiembre. Ervey Valenzuela, líder de ex obreros que mantienen un plantón en los accesos de las plantas siderúrgicas de Altos Hornos, reveló que le pidieron no participar en la movilización y reconoció que los trabajadores ya no están unidos como antes.

La marcha fue organizada por el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, encabezado por Julián Torres Ávalos, y recorrió las calles de Monclova desde la avenida Fénix hasta la Plaza Principal, donde se realizó un mitin. Sin embargo, detrás de la exigencia de justicia laboral y del llamado a concretar la subasta, también surgieron diferencias entre los propios grupos de ex trabajadores. Valenzuela señaló que miembros de la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral le pidieron que no acudiera a la marcha ni se manifestara, situación que rechazó al considerar que la lucha por los trabajadores de AHMSA no pertenece a un solo grupo. Reconoció que actualmente existe una división entre los ex obreros y sostuvo que las diferencias internas no deben impedir que quienes tienen una postura distinta continúen levantando la voz. “Si él quiere dividir el movimiento, que lo haga con su gente, pero que no se meta con la resistencia”, expresó durante su intervención, al referirse al grupo encabezado por Torres Ávalos. El ex trabajador sostuvo que, aunque existen distintos grupos y formas de pensar entre los obreros, todos deberían tener como objetivo la defensa de las familias que durante años dependieron de AHMSA.

“Nosotros siempre vamos a alzar la voz por las 14 mil familias”, afirmó. La división también se hizo evidente durante el mitin en la Plaza Principal, donde hubo posturas encontradas respecto a quiénes deben participar y encabezar las acciones de los ex trabajadores. Valenzuela cuestionó además la presencia de representantes políticos en la movilización, entre ellos el diputado local Fernando Rodríguez, quien fue abucheado durante su intervención ante los asistentes. No obstante, el conflicto entre los propios grupos fue el punto que marcó la jornada, en una movilización que pretendía mostrar unidad en torno a la subasta del próximo 25 de septiembre, pero que terminó exhibiendo las diferencias que existen entre los ex obreros sobre la conducción del movimiento.

Valenzuela advirtió que, independientemente de estas diferencias, su grupo continuará manifestándose si no se concreta una solución para AHMSA y para los trabajadores que permanecen a la espera de sus liquidaciones. “Si no se soluciona el problema de AHMSA, nosotros vamos a salir a manifestarnos, pocos o muchos”, sostuvo. La marcha concluyó con el llamado a que se concrete la subasta de la acerera, pero también dejó sobre la mesa las diferencias entre los ex obreros sobre la forma de continuar con la defensa de sus derechos laborales.

Temas

protestas marchas

Localizaciones

Coahuila Monclova

