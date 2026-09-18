Monclova: Contribuyentes pueden asegurar descuento del 50% en control vehicular y pagar hasta el 30 de septiembre

MONCLOVA, COAH.- Los contribuyentes que tengan adeudos de control vehicular podrán asegurar el beneficio del 50 por ciento de descuento en medio de la campaña “Venta nocturna” incluso sin realizar el pago de inmediato, al ingresar a la plataforma Pagafácil y generar su documento, informó Pablo González, recaudador de Rentas de la Región Centro. Una de las facilidades que ofrece este programa es que el contribuyente puede ingresar a Pagafácil, escanear el código QR, proporcionar el número de placa y número de serie del vehículo y generar el documento donde aparece el adeudo.

Una vez impreso, explicó, el contribuyente queda sujeto al beneficio del 50 por ciento de descuento, aunque no realice el pago ese mismo día. El plazo para efectuar el pago será hasta el último día de septiembre y, una vez cubierto el monto, los contribuyentes tendrán hasta diciembre para recoger sus documentos y placas. El recaudador destacó además que el descuento puede representar un ahorro todavía mayor cuando se combina con otros beneficios aplicables, principalmente en casos de adeudos acumulados. “Tenemos un rezago de un 40 por ciento en lugar de un 50, lo que quiere decir que la gente está respondiendo y está pagando”, señaló al referirse al comportamiento de los contribuyentes. Hizo el llamado a aprovechar los últimos días de atención extendida para regularizar los vehículos y evitar dejar pasar el beneficio.

Explicó que durante los días 17, 18 y 19 de septiembre las oficinas de Recaudación de Rentas permanecerán abiertas de 09:00 de la mañana a 12:00 de la noche, con la finalidad de facilitar el trámite a quienes por cuestiones laborales no pueden acudir durante el horario habitual. El funcionario aclaró que el descuento aplica únicamente para adeudos de control vehicular y no contempla trámites como actas de nacimiento o licencias de conducir. “Esto consiste en tener las puertas abiertas para todos los contribuyentes desde las 09:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche”, explicó. González señaló que el beneficio también está dirigido a personas que radican fuera de Coahuila, como Monterrey, pero que cuentan con vehículos con placas del Estado y buscan regularizar su situación.