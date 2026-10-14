Exobreros de AHMSA viajarán a CDMX tras incumplimiento de CIESA

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que durante la noche del martes circuló un comunicado que generó expectativas entre los obreros, al informar presuntamente sobre el depósito del dinero. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la garantía no fue cubierta.

MONCLOVA, COAH.- Luego de confirmarse que CIESA, representada por Arturo Domínguez, no depositó la garantía de seriedad para la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) dentro del plazo establecido, extrabajadores de la siderúrgica viajarán la próxima semana a la Ciudad de México para exigir respuestas sobre el futuro de la empresa y el pago de sus liquidaciones.

Explicó que la difusión del documento llevó a numerosos trabajadores y sus familias a creer que la venta de la siderúrgica avanzaba y que estaban más cerca de recibir los recursos que se les adeudan. No obstante, la confirmación del incumplimiento volvió a generar incertidumbre entre los afectados.

Torres Ávalos lamentó que este tipo de publicaciones alimente las esperanzas de las familias, que desde hace meses esperan una solución a la crisis de AHMSA. Por ello, consideró necesario investigar quién difundió la información que provocó confusión entre los extrabajadores.

Ante este panorama, indicó que los obreros acudirán a la capital del país para solicitar información directamente a las autoridades federales sobre el futuro de la empresa, luego de que CIESA incumpliera con el depósito de la garantía.

Detalló que tienen programada una reunión de trabajo el lunes a las 12:00 horas con autoridades de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, aún no les confirman si serán recibidos por el titular de la dependencia o por alguno de sus colaboradores.

Además, buscarán un espacio en el Congreso para exponer la situación que enfrentan y conocer las acciones que se prevén dentro del proceso de AHMSA. La fecha y hora de su participación se definirán una vez que se encuentren en la Ciudad de México.

“En cualquiera de los escenarios tenemos que trasladarnos a la Ciudad de México. Tenemos muchas cosas que ver y muchas dudas que despejar sobre qué sigue, en caso de que se dé y en caso de que no se dé”, señaló Torres Ávalos.

El representante laboral sostuvo que la solución no depende de las autoridades municipales ni estatales, sino de las instancias federales que intervienen en el procedimiento. Por ello, concentrarán sus esfuerzos en las gestiones ante las dependencias correspondientes.

