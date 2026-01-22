Anticipan alza en tarifas eléctricas por encarecimiento de gas en EU

México
/ 22 enero 2026
    Anticipan alza en tarifas eléctricas por encarecimiento de gas en EU
    México depende en buena medida de las importaciones de gas natural de Estados Unidos. Foto: Reforma

Alrededor del 60 por ciento de la generación eléctrica en México depende de la Unión Americana

CDMX.- El incremento del precio del gas que se registra en Estados Unidos podría generar un alza en las tarifas eléctricas y en los procesos productivos que utilizan este insumo, reconocieron analistas del sector eléctrico.

Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, expuso que actualmente se importan alrededor de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde Estados Unidos, que es casi la totalidad de los requerimientos que tiene el País de este insumo luego de cubrir las necesidades de Pemex.

TE PUEDE INTERESAR: CFE: Esta es la cantidad que aparecerá en tu recibo de luz por consumo mínimo en casa durante 2026

“El aumento del precio del gas natural provocaría un incremento de la energía eléctrica, pues alrededor de 60 por ciento de la generación en México depende del gas natural.

“Si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere tener unas finanzas sanas, tendría que trasladar ese aumento en el costo del gas al consumidor final”, afirmó en entrevista.

Además, todas las industrias que utilizan el gas natural en sus proceso productivos tendrán un impacto por el incremento del combustible, agregó. Los futuros del gas natural subieron en tres días 75 por ciento hasta 5.57 dólares la Unidad Térmica Británica (BTU, por sus siglas en inglés) para entregas de febrero.

Este es el mayor nivel desde 2022 y obedece a la alerta de tormenta invernal para el fin de semana en Estados Unidos, lo que podría congelar la infraestructura de transporte e interrumpir el suministro.

$!No solo en las tarifas eléctricas tendrá impacto, también en procesos industriales del país.
No solo en las tarifas eléctricas tendrá impacto, también en procesos industriales del país. Foto: Reforma

Labardini consideró que además Europa busca depender menos del gas ruso, lo que podría llevar el precio a 7 dólares el millón de BTU.

Carlos Flores, especialista en energía, coincidió en que el incremento en el precio del gas natural tendrá un impacto en el costo de generación.

TE PUEDE INTERESAR: Inflación se acelera en México; suben precios de electricidad y transporte

La magnitud del impacto dependerá en gran medida de qué tan preparada esté la CFE, especialmente en términos de coberturas de precio y gestión de riesgos. La experiencia de la tormenta invernal ‘Uri’ dejó claro que la ausencia de coberturas expone al sistema eléctrico a choques severos y costosos.

“Si en esta ocasión CFE contrató coberturas adecuadas o cuenta con contratos indexados de forma más estable, el impacto debería ser considerablemente menor y manejable, y el efecto no sería estructural, sino coyuntural, que se concentraría en un periodo acotado mientras el mercado ajusta”, expuso el experto.

En el caso de la industria que tiene un consumo incentivo de energía, como es el caso de cemento, acero o manufactura pesada, el incremento impactará en mayores costos de corto plazo, al igual que en tarifas industriales y residenciales de alto consumo, añadió.

