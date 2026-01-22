Anticipan alza en tarifas eléctricas por encarecimiento de gas en EU

CDMX.- El incremento del precio del gas que se registra en Estados Unidos podría generar un alza en las tarifas eléctricas y en los procesos productivos que utilizan este insumo, reconocieron analistas del sector eléctrico.

Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, expuso que actualmente se importan alrededor de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde Estados Unidos, que es casi la totalidad de los requerimientos que tiene el País de este insumo luego de cubrir las necesidades de Pemex.

“El aumento del precio del gas natural provocaría un incremento de la energía eléctrica, pues alrededor de 60 por ciento de la generación en México depende del gas natural.

“Si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quiere tener unas finanzas sanas, tendría que trasladar ese aumento en el costo del gas al consumidor final”, afirmó en entrevista.

Además, todas las industrias que utilizan el gas natural en sus proceso productivos tendrán un impacto por el incremento del combustible, agregó. Los futuros del gas natural subieron en tres días 75 por ciento hasta 5.57 dólares la Unidad Térmica Británica (BTU, por sus siglas en inglés) para entregas de febrero.

Este es el mayor nivel desde 2022 y obedece a la alerta de tormenta invernal para el fin de semana en Estados Unidos, lo que podría congelar la infraestructura de transporte e interrumpir el suministro.