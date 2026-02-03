Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional

Debido a que actualmente el 75 por ciento del gas que se consume en México proviene de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se tiene que avanzar en la producción de gas.

En su conferencia de prensa mañanera, aceptó que hay un incremento en los precios del gas debido a las heladas y señaló que la defensa de la soberanía energético es importante.

TE PUEDE INTERESAR: Cae confianza del empresariado mexicano en enero; hay incertidumbre para invertir

“México tiene que avanzar también en el tema del gas y las fuentes renovables de energía que nos permiten que se produzca aquí lo que se consume aquí, por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos ahora. Eso es fundamental y ese es parte de lo que vamos a presentar este mes, muy importante, siempre buscando una producción sustentable”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La tormenta invernal que azotó Estados Unidos a finales de enero provocó que subieran 63 por ciento los futuros del gas natural estadounidense para entrega en febrero, lo que se encamina a su mayor ganancia semanal en más de tres décadas.

El incremento del precio del gas que se da en Estados Unidos podría provocar a su vez un alza en las tarifas eléctricas de México, así como en procesos productivos que requieren de ese insumo, de acuerdo con analistas del sector eléctrico.

Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, detalló que actualmente se importan cerca de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde Estados Unidos, lo que representa casi la totalidad de requerimientos que tiene el País luego de cubrir las necesidades de Pemex.