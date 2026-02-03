Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
    El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México. CUARTOSCURO

La Presidenta señaló que es importante trabajar y avanzar en la soberanía energética

Debido a que actualmente el 75 por ciento del gas que se consume en México proviene de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se tiene que avanzar en la producción de gas.

En su conferencia de prensa mañanera, aceptó que hay un incremento en los precios del gas debido a las heladas y señaló que la defensa de la soberanía energético es importante.

TE PUEDE INTERESAR: Cae confianza del empresariado mexicano en enero; hay incertidumbre para invertir

“México tiene que avanzar también en el tema del gas y las fuentes renovables de energía que nos permiten que se produzca aquí lo que se consume aquí, por lo menos en un porcentaje mayor que el que tenemos ahora. Eso es fundamental y ese es parte de lo que vamos a presentar este mes, muy importante, siempre buscando una producción sustentable”, comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

La tormenta invernal que azotó Estados Unidos a finales de enero provocó que subieran 63 por ciento los futuros del gas natural estadounidense para entrega en febrero, lo que se encamina a su mayor ganancia semanal en más de tres décadas.

El incremento del precio del gas que se da en Estados Unidos podría provocar a su vez un alza en las tarifas eléctricas de México, así como en procesos productivos que requieren de ese insumo, de acuerdo con analistas del sector eléctrico.

Luis Miguel Labardini, especialista en energía y socio de la consultora Marcos y Asociados, detalló que actualmente se importan cerca de 7 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde Estados Unidos, lo que representa casi la totalidad de requerimientos que tiene el País luego de cubrir las necesidades de Pemex.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gas Natural
Energía

Personajes


Claudia Sheinbaum

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal