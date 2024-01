Explotan baterías al interior de un negocio en Saltillo

La tarde de este lunes, se registró una fuerte movilización por parte del personal de Bomberos de la ciudad, luego de que en un negocio ubicado en una plaza en el cruce de Matamoros y Valdez Sánchez ocurriera la explosión de las baterías de un scooter que estallaron debido al sobrecalentamiento.

Alrededor de las 4 de la tarde, los bomberos recibieron una llamada reportando una explosión en un local de la plaza Las Cúpulas. Inmediatamente, se desplazó un camión de bomberos junto con la RIT para atender la emergencia y asistir a los propietarios de los locales.

Al llegar al lugar, se constató que el negocio afectado era “Battery and More”, afortunadamente vacío en el momento de la explosión, por lo que no hubo personas heridas. Sin embargo, se detectaron daños en el interior del establecimiento y en su fachada.

Según el encargado del lugar, durante su hora de comida dejó cargando dos baterías de un scooter eléctrico, las cuales se sobrecalentaron y explotaron. A pesar de esto, solo la fuerza del impacto causó los daños, sin que se desatara un incendio en el local.

Debido a la magnitud del suceso, no fue necesario que los bomberos realizaran labores de combate contra incendios. Aun así, llevaron a cabo una evaluación estructural para asegurarse de que el establecimiento no hubiera sufrido daños mayores. Afortunadamente, la explosión no causó daños significativos en la estructura; únicamente afectó el interior del negocio, cuyos gastos de reparación correrán a cargo del personal afectado.