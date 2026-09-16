Reabren de forma gradual los campos de lavanda en Los Lirios, Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reabren de forma gradual los campos de lavanda en Los Lirios, Arteaga
    Los campos de lavanda de la Huerta Manzanares retomarán sus visitas de manera gradual. ARCHIVO

El sitio retomará actividades bajo medidas de conservación para proteger las plantas y a los polinizadores

Tras permanecer cerrados desde el pasado 31 de agosto por afectaciones provocadas durante las visitas, los campos de lavanda de la Huerta Manzanares, en Los Lirios, en Arteaga, Coahuila, iniciarán este miércoles un proceso de reapertura gradual.

La suspensión temporal se determinó luego de que algunos visitantes causaran daños en las plantas y alteraran las condiciones del entorno, particularmente la tranquilidad de las abejas y otros polinizadores que forman parte del ecosistema del lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ante-resultados-de-pisa-coahuila-confia-en-estrategia-impulso-educativo-sedu-BH23536465

Los administradores de la Huerta Manzanares informaron que las visitas volverán a realizarse de manera gradual e hicieron un llamado a quienes acudan a respetar las áreas de cultivo y contribuir a su conservación.

UN CULTIVO VIVO, NO SOLO UN ESCENARIO

La Huerta Manzanares señaló que los campos de lavanda no son únicamente un espacio para tomar fotografías, sino un cultivo vivo que requiere meses de trabajo, cuidado y mantenimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suspenden-visitas-a-campos-de-lavanda-en-los-lirios-arteaga-por-danos-a-plantas-y-afectaciones-a-polinizadores-AI23183210

Por ello, exhortaron a los visitantes a disfrutar del paisaje sin afectar las plantas ni alterar las condiciones necesarias para la actividad de las abejas y otros polinizadores.

Las personas interesadas en acudir pueden reservar su visita y solicitar informes al teléfono 844 327 6725.

La reapertura busca permitir nuevamente el acceso al sitio, al tiempo que se preservan las condiciones del cultivo y del entorno natural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clausura
Turismo

Localizaciones


Arteaga
Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
true

POLITICÓN: Samuel García, el inesperado ‘héroe’ contra el ‘pase turístico’

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX

NosotrAs: La participación femenina en los eventos cívicos del siglo XIX
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
Los caminos libres de México

Los caminos libres de México
true

Morir joven en México

true

México, un país asnal
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder