Reabren de forma gradual los campos de lavanda en Los Lirios, Arteaga

Tras permanecer cerrados desde el pasado 31 de agosto por afectaciones provocadas durante las visitas, los campos de lavanda de la Huerta Manzanares, en Los Lirios, en Arteaga, Coahuila, iniciarán este miércoles un proceso de reapertura gradual. La suspensión temporal se determinó luego de que algunos visitantes causaran daños en las plantas y alteraran las condiciones del entorno, particularmente la tranquilidad de las abejas y otros polinizadores que forman parte del ecosistema del lugar.

Los administradores de la Huerta Manzanares informaron que las visitas volverán a realizarse de manera gradual e hicieron un llamado a quienes acudan a respetar las áreas de cultivo y contribuir a su conservación. UN CULTIVO VIVO, NO SOLO UN ESCENARIO La Huerta Manzanares señaló que los campos de lavanda no son únicamente un espacio para tomar fotografías, sino un cultivo vivo que requiere meses de trabajo, cuidado y mantenimiento.

Por ello, exhortaron a los visitantes a disfrutar del paisaje sin afectar las plantas ni alterar las condiciones necesarias para la actividad de las abejas y otros polinizadores. Las personas interesadas en acudir pueden reservar su visita y solicitar informes al teléfono 844 327 6725. La reapertura busca permitir nuevamente el acceso al sitio, al tiempo que se preservan las condiciones del cultivo y del entorno natural.

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