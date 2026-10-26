Falla eléctrica deja fuera de servicio bomba de SIMAS Torreón; prevén variaciones de agua en tres colonias

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    Falla eléctrica deja fuera de servicio bomba de SIMAS Torreón; prevén variaciones de agua en tres colonias
    SIMAS recomendó a los habitantes de tres colonias moderar el consumo de agua mientras se atiende la falla eléctrica. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Una falla eléctrica en la bomba 27R podría afectar el suministro de agua potable en las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis y Cerrada de Las Lomas

TORREÓN, COAH.- Las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis y Cerrada de Las Lomas podrían registrar variaciones en el suministro de agua potable, luego de que una falla eléctrica dejó fuera de operación la bomba 27R del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

El equipo, ubicado en la colonia Fidel Velázquez, suspendió su funcionamiento por un problema en el suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó el organismo operador.

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Para recuperar la operación de la bomba, SIMAS mantiene coordinación con la empresa eléctrica y da seguimiento a la atención de la falla, de la cual depende que se restablezcan las condiciones habituales del servicio en estos sectores.

Mientras continúan los trabajos, SIMAS recomendó a los habitantes de las tres colonias hacer un uso moderado del agua, revisar que sus tinacos y cisternas cuenten con reserva y evitar actividades que impliquen un consumo elevado.

El organismo señaló que informará cualquier actualización sobre el avance de la reparación y el restablecimiento del servicio.

Los usuarios que presenten baja presión o interrupciones prolongadas pueden reportar la situación a través de los canales oficiales de SIMAS Torreón, proporcionando su domicilio y datos de contacto para facilitar el seguimiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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