Falla eléctrica deja fuera de servicio bomba de SIMAS Torreón; prevén variaciones de agua en tres colonias

El equipo, ubicado en la colonia Fidel Velázquez, suspendió su funcionamiento por un problema en el suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó el organismo operador.

TORREÓN, COAH.- Las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis y Cerrada de Las Lomas podrían registrar variaciones en el suministro de agua potable, luego de que una falla eléctrica dejó fuera de operación la bomba 27R del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón.

Para recuperar la operación de la bomba, SIMAS mantiene coordinación con la empresa eléctrica y da seguimiento a la atención de la falla, de la cual depende que se restablezcan las condiciones habituales del servicio en estos sectores.

Mientras continúan los trabajos, SIMAS recomendó a los habitantes de las tres colonias hacer un uso moderado del agua, revisar que sus tinacos y cisternas cuenten con reserva y evitar actividades que impliquen un consumo elevado.

El organismo señaló que informará cualquier actualización sobre el avance de la reparación y el restablecimiento del servicio.

Los usuarios que presenten baja presión o interrupciones prolongadas pueden reportar la situación a través de los canales oficiales de SIMAS Torreón, proporcionando su domicilio y datos de contacto para facilitar el seguimiento.