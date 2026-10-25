Reúnen danza y tradición de cuatro estados en Plaza Mayor de Torreón

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    Reúnen danza y tradición de cuatro estados en Plaza Mayor de Torreón
    Agrupaciones de Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Torreón unieron sus tradiciones en un encuentro cultural. SANDRA GÓMEZ

Agrupaciones de Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas compartieron escenario con Huehuecóyotl de DIF Torreón en un encuentro que celebró a los adultos mayores

TORREÓN, COAH.- Con la participación de grupos de cuatro estados, Plaza Mayor fue escenario de un intercambio de música, danza y tradiciones durante el encuentro “Sabiduría y Folklore en la Cuna del Algodón”, que tuvo a la agrupación Huehuecóyotl de DIF Torreón como anfitriona.

A la presentación se sumaron Kórima, de Chihuahua; Rarámuri, de San Luis Potosí, y Yatzil, de Zacatecas, cuyos integrantes también fueron recibidos en Ciudad DIF con un desayuno de convivencia para darles la bienvenida y estrechar los vínculos entre las agrupaciones.

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La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, encabezó la recepción y destacó la participación de las personas adultas mayores en las actividades del DIF, así como el ejemplo que representan para otras generaciones.

“Los recibimos de brazos abiertos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Decirles también que nuestros adultos mayores son una parte muy importante del DIF; nos sentimos muy orgullosos de ustedes”, expresó.

$!El DIF Torreón ofreció un desayuno de convivencia para recibir a las agrupaciones de danza de otros estados.
El DIF Torreón ofreció un desayuno de convivencia para recibir a las agrupaciones de danza de otros estados. SANDRA GÓMEZ

Bremer de Cepeda reconoció la alegría con la que las agrupaciones mantienen vivas sus expresiones culturales y afirmó que esa disposición inspira el trabajo del organismo. Durante el desayuno, los visitantes convivieron con integrantes del grupo anfitrión.

El encuentro permitió al público acercarse a la diversidad cultural de México mediante las danzas de las agrupaciones participantes, además de abrir un espacio de intercambio entre personas de distintas regiones.

$!Integrantes de los grupos Kórima, Rarámuri, Yatzil y Huehuecóyotl compartieron alimentos en Ciudad DIF.
Integrantes de los grupos Kórima, Rarámuri, Yatzil y Huehuecóyotl compartieron alimentos en Ciudad DIF. SANDRA GÓMEZ

Para su realización, DIF Torreón contó con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura y Educación, la Dirección de Turismo Municipal y la Oficina de Convenciones y Visitantes.

Con este tipo de eventos, el organismo busca continuar promoviendo encuentros culturales que den espacio a las personas adultas mayores y acerquen las tradiciones a las nuevas generaciones de la Comarca Lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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