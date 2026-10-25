Reúnen danza y tradición de cuatro estados en Plaza Mayor de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con la participación de grupos de cuatro estados, Plaza Mayor fue escenario de un intercambio de música, danza y tradiciones durante el encuentro “Sabiduría y Folklore en la Cuna del Algodón”, que tuvo a la agrupación Huehuecóyotl de DIF Torreón como anfitriona. A la presentación se sumaron Kórima, de Chihuahua; Rarámuri, de San Luis Potosí, y Yatzil, de Zacatecas, cuyos integrantes también fueron recibidos en Ciudad DIF con un desayuno de convivencia para darles la bienvenida y estrechar los vínculos entre las agrupaciones.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, encabezó la recepción y destacó la participación de las personas adultas mayores en las actividades del DIF, así como el ejemplo que representan para otras generaciones. “Los recibimos de brazos abiertos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Decirles también que nuestros adultos mayores son una parte muy importante del DIF; nos sentimos muy orgullosos de ustedes”, expresó.

Bremer de Cepeda reconoció la alegría con la que las agrupaciones mantienen vivas sus expresiones culturales y afirmó que esa disposición inspira el trabajo del organismo. Durante el desayuno, los visitantes convivieron con integrantes del grupo anfitrión. El encuentro permitió al público acercarse a la diversidad cultural de México mediante las danzas de las agrupaciones participantes, además de abrir un espacio de intercambio entre personas de distintas regiones.

Para su realización, DIF Torreón contó con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura y Educación, la Dirección de Turismo Municipal y la Oficina de Convenciones y Visitantes. Con este tipo de eventos, el organismo busca continuar promoviendo encuentros culturales que den espacio a las personas adultas mayores y acerquen las tradiciones a las nuevas generaciones de la Comarca Lagunera.