Falla en el manejo de residuos sólidos atenta contra el oso negro en Coahuila

La secretaria de Medio Ambiente estatal, Susana Estens de la Garza, advirtió que el manejo inadecuado de residuos sólidos ha provocado que estos animales modifiquen su comportamiento al depender de restos de comida.

Coahuila enfrenta un aumento sostenido en la interacción entre humanos y fauna silvestre, con más de mil 200 reportes relacionados principalmente con el oso negro en los últimos años.

“Un oso que alimentas es un oso muerto”, subrayó, al explicar que la relocalización no resuelve el problema, ya que los ejemplares pueden regresar a zonas urbanas tras recorrer grandes distancias.

La funcionaria indicó que este fenómeno refleja fallas estructurales en la gestión de basura. En respuesta, la dependencia trabaja en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Fiscalía y el Museo del Desierto para atender casos de grandes carnívoros, incluidos pumas.

RIESGOS SANITARIOS, ESPECIES EXÓTICAS Y PRESIÓN AMBIENTAL

A la problemática se suma la falta de censos actualizados, lo que dificulta medir el impacto ecológico y la presión sobre los ecosistemas locales.

En paralelo, existe una alerta por fiebre aviar, que ha obligado a limitar la manipulación de aves silvestres como águilas y halcones, priorizando protocolos estrictos para evitar contagios que afecten la producción avícola, especialmente en la Región Laguna.

También se ha reportado la presencia de fauna exótica, como jirafas en la zona de Monclova, bajo esquemas de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Sin embargo, autoridades cuestionan su efectividad cuando predomina la exhibición sobre la conservación.

La dependencia advirtió que la intervención humana en los ecosistemas genera riesgos legales, sanitarios y ambientales, además de incrementar los costos públicos para el control de especies.

De cara al próximo trimestre, se prevé reforzar auditorías en sistemas de confinamiento de residuos, una medida clave para reducir la mortalidad de fauna y sostener estándares ambientales ante inversionistas que evalúan criterios ESG.