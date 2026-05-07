Fallan estaciones de monitoreo de aire en Coahuila

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    Fallan estaciones de monitoreo de aire en Coahuila
    La falta de datos públicos y actualizados dificulta la evaluación real de los riesgos ambientales y de salud en distintas regiones del estado. SMA

La inoperatividad de la red de monitoreo ambiental limita el acceso ciudadano a información fundamental sobre la calidad del aire

La vigilancia de la calidad del aire en Coahuila enfrenta una crisis operativa y de transparencia. Aunque el estado cuenta con estaciones de monitoreo diseñadas para cumplir con los estándares nacionales de medición de contaminantes, actualmente gran parte de la red operada por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila se encuentra inactiva, dejando a la ciudadanía sin acceso a información básica sobre las condiciones del aire que respira.

Así pudo constatarse durante la tarde del 6 de mayo, al consultar los canales oficiales de monitoreo ambiental, donde diversas estaciones aparecían fuera de servicio o sin información disponible.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/informe-revela-que-la-calidad-del-aire-se-empeoro-en-2025-PH19692058

En la Región Sureste, las estaciones ubicadas en el centro de Saltillo y en Ramos Arizpe se reportaban como “fuera de servicio”.

La misma situación se observó en las regiones Norte y Centro del estado. El punto de monitoreo instalado en el centro de rehabilitación del DIF en Piedras Negras, así como la estación correspondiente a Monclova, también aparecían fuera de operación.

En Torreón, una de las dos estaciones figuraba en funcionamiento; sin embargo, al ingresar al sistema no mostraba información disponible para consulta pública.

Incluso en Saltillo, donde opera una estación de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos de la UNAM en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el acceso a datos continuos y actualizados sigue siendo limitado.

ALERTAN POR PRESENCIA DE METALES PESADOS

La falta de monitoreo oficial es preocupante ante los hallazgos de investigaciones independientes. Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) entre 2022 y 2023 reveló que la calidad del aire registra la presencia de metales pesados como cromo, cobre, níquel y plomo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-detecta-ciqa-puntos-criticos-de-metales-pesados-en-polvos-urbanos-de-la-laguna-LH20279031

En la Región Sureste, específicamente en Ramos Arizpe, se han detectado altas concentraciones de estos contaminantes. El doctor Samuel Alejandro Lozano, encargado de la investigación titulada “Evaluación de metales pesados en polvos humanos colectados en municipios del estado de Coahuila”, advirtió que respirar estas partículas no solo provoca alergias inmediatas.

La gravedad de la situación radica en los efectos acumulativos. Indica que una exposición prolongada a estos metales pesados, en un periodo de 20 a 25 años, puede derivar en patologías crónicas graves, incluyendo problemas en la sangre y diversos tipos de cáncer.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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