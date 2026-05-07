Fallan estaciones de monitoreo de aire en Coahuila

Así pudo constatarse durante la tarde del 6 de mayo, al consultar los canales oficiales de monitoreo ambiental, donde diversas estaciones aparecían fuera de servicio o sin información disponible.

La vigilancia de la calidad del aire en Coahuila enfrenta una crisis operativa y de transparencia. Aunque el estado cuenta con estaciones de monitoreo diseñadas para cumplir con los estándares nacionales de medición de contaminantes, actualmente gran parte de la red operada por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila se encuentra inactiva, dejando a la ciudadanía sin acceso a información básica sobre las condiciones del aire que respira.

En la Región Sureste, las estaciones ubicadas en el centro de Saltillo y en Ramos Arizpe se reportaban como “fuera de servicio”.

La misma situación se observó en las regiones Norte y Centro del estado. El punto de monitoreo instalado en el centro de rehabilitación del DIF en Piedras Negras, así como la estación correspondiente a Monclova, también aparecían fuera de operación.

En Torreón, una de las dos estaciones figuraba en funcionamiento; sin embargo, al ingresar al sistema no mostraba información disponible para consulta pública.

Incluso en Saltillo, donde opera una estación de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos de la UNAM en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el acceso a datos continuos y actualizados sigue siendo limitado.

ALERTAN POR PRESENCIA DE METALES PESADOS

La falta de monitoreo oficial es preocupante ante los hallazgos de investigaciones independientes. Un estudio realizado por el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) entre 2022 y 2023 reveló que la calidad del aire registra la presencia de metales pesados como cromo, cobre, níquel y plomo.