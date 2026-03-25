Informe revela que la calidad del aire se empeoró en 2025

De acuerdo al informe anual de la empresa IQAir, solamente 13 países cumplieron con las normas sobre la calidad del aire de la OMS en 2025, esto se debió “al empeoramiento de las condiciones a nivel mundial por los incendios forestales y la contaminación industrial. Asia Central y Meridional siguieron siendo las regiones más afectadas”, precisó la empresa que tiene su sede oficial en la ciudad de Steinach, Suiza. El Informe Mundial Anual de 2025 llevó acabo un análisis de los datos proporcionados por estaciones de monitoreo en 9,446 ciudades de 143 países, regiones y territorios; este año IQAi decidió incorporar en su estudio a 12 nuevos países.

De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de IQAir este informe “sirve como un barómetro fundamental del estado del aire mundial, revelando un planeta donde el progreso es frágil y las crisis ambientales se están convirtiendo en la norma”. “Con base en datos de más de 40,000 estaciones de monitoreo en 9,446 ciudades de 143 países”, prosigue el comunicado, el informe muestra que la contaminación del aire se consolidó “como un riesgo global de primer”, dando lugar a que organismos internacionales tales como la ONU y la Asamblea Mundial de la Salud impulsaran nuevas medidas; no obstante, “a pesar de esta creciente concienciación, el aire limpio sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar para la gran mayoría de la población mundial”, añade el comunicado. En 2025, tan solo 13 países consiguieron cumplir “con la estricta directriz anual de PM2.5 de la Organización Mundial de la Salud”; IQAir atribuye es que este descenso fue “impulsado principalmente por los incendios forestales exacerbados por el cambio climático que asolaron Norteamérica, Europa y Corea del Sur”. SITUACIÓN POR REGIÓN El informe resalta que Asia Central y Meridional continúan liderando la clasificación de las regiones consideradas como la más contaminadas; siendo Pakistán, Bangladesh e India los que países en donde se registraron los “promedios anuales peligrosos”.

Por su parte, en China si bien mejorías en la calidad del aire en los centros industriales, este logro se vio ensombrecido “por el aumento de la contaminación en el oeste debido a la reubicación industrial”; en tanto que en el Sudeste Asiático IQAir indica que se registraron “resultados mixtos: Indonesia logró avances, pero la capital de Vietnam, Hanói, sufrió su sexto año consecutivo de deterioro”. Así también, el informe indica “la creciente dependencia de científicos ciudadanos y sensores de bajo costo para suplir las deficiencias donde la vigilancia gubernamental es escasa, particularmente en África y Asia Occidental”, detalla el comunicado, que resalta que “mientras el mundo se enfrenta al doble desafío de las emisiones industriales y los incendios forestales provocados por el cambio climático, el informe concluye que el aire limpio no es un logro estático, sino un recurso frágil que requiere una gestión constante y proactiva”. En base a lo anterior Frank Hammes, quien es el director ejecutivo de IQAir Global, explicó que “la calidad del aire es un recurso frágil que requiere una gestión activa para proteger la salud pública”; por lo que el informe prosigue Hammes “deja claro que, sin monitorización,” no podemos comprender plenamente qué contiene el aire que respiramos. Ampliar el acceso a datos en tiempo real permite a las comunidades actuar. Al reducir las emisiones y abordar el cambio climático, podemos impulsar mejoras significativas y duraderas en la calidad del aire a nivel mundial”. IQAir, indica que los países más contaminados son Pakistán:con 67.3 µg/m³, Bangladés con 66.1 µg/m³, Tayikistán con 57.3 µg/m³, Chad con 53.6 µg/m³, República Democrática del Congo con 50.2 µg/m³ y la India con 48,9 µg/m³. El informe, detalla el comunicado, hace una descripción sobre la calidad del aire por regiones: Asia Central y Meridional: “Albergan 17 de las 20 ciudades más contaminadas del mundo. Delhi (India) y Lahore (Pakistán) experimentaron aumentos drásticos, y Nueva Delhi fue escenario de protestas en noviembre cuando la concentración de PM2.5 se acercó a los 460 µg/m³”.