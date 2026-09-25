Fallece Manuel Cutberto Solís Oyervides, exalcalde de Frontera
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El médico de profesión dejó una destacada huella en la función pública de la Región Centro tras presidir el municipio en el periodo 1997-1999 y desempeñarse como legislador en la LVI Legislatura de Coahuila
FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides, quien fuera presidente municipal y posteriormente diputado local de Coahuila, dejando un legado estrechamente vinculado al servicio público y al bienestar de la comunidad.
Solís Oyervides estuvo al frente de la Presidencia Municipal de Frontera durante el periodo 1997-1999 y posteriormente formó parte de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.
Durante su trayectoria en el servicio público participó en distintos asuntos relacionados con el municipio y la Región Centro, manteniendo presencia en la vida política de Frontera.
Luego de difundirse la noticia de su deceso, actores políticos, sociales y miembros de la comunidad expresaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos, reconociendo la entrega y el compromiso que caracterizaron sus años de trabajo en favor de Ciudad Frontera y Coahuila.
El doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides deja una trayectoria vinculada a la vida pública de Frontera y Coahuila.