Fallece Manuel Cutberto Solís Oyervides, exalcalde de Frontera

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides, quien fuera presidente municipal y posteriormente diputado local de Coahuila, dejando un legado estrechamente vinculado al servicio público y al bienestar de la comunidad.

Solís Oyervides estuvo al frente de la Presidencia Municipal de Frontera durante el periodo 1997-1999 y posteriormente formó parte de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.