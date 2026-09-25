Fallece Manuel Cutberto Solís Oyervides, exalcalde de Frontera

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Coahuila
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    Fallece Manuel Cutberto Solís Oyervides, exalcalde de Frontera
    El exalcalde también formó parte de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. REDES SOCIALES

El médico de profesión dejó una destacada huella en la función pública de la Región Centro tras presidir el municipio en el periodo 1997-1999 y desempeñarse como legislador en la LVI Legislatura de Coahuila

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides, quien fuera presidente municipal y posteriormente diputado local de Coahuila, dejando un legado estrechamente vinculado al servicio público y al bienestar de la comunidad.

Solís Oyervides estuvo al frente de la Presidencia Municipal de Frontera durante el periodo 1997-1999 y posteriormente formó parte de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

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Durante su trayectoria en el servicio público participó en distintos asuntos relacionados con el municipio y la Región Centro, manteniendo presencia en la vida política de Frontera.

$!El doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides dedicó gran parte de su vida al servicio público y al desarrollo de la comunidad en la Región Centro.
El doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides dedicó gran parte de su vida al servicio público y al desarrollo de la comunidad en la Región Centro. REDES SOCIALES

Luego de difundirse la noticia de su deceso, actores políticos, sociales y miembros de la comunidad expresaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos, reconociendo la entrega y el compromiso que caracterizaron sus años de trabajo en favor de Ciudad Frontera y Coahuila.

$!Diversos sectores de la vida pública y social expresaron su pésame tras confirmarse el deceso del exmunícipe.
Diversos sectores de la vida pública y social expresaron su pésame tras confirmarse el deceso del exmunícipe. REDES SOCIALES

El doctor Manuel Cutberto Solís Oyervides deja una trayectoria vinculada a la vida pública de Frontera y Coahuila.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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