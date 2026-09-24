Coahuila prevé concluir obras de infraestructura antes de mediados de noviembre

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    Coahuila prevé concluir obras de infraestructura antes de mediados de noviembre
    Miguel Ángel Algara, secretario de Infraestructura, informó que el proyecto de la colonia Misión Cerritos, en Saltillo, quedará hasta el próximo año. FOTO: SERGIO SOTO

El secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara, informó que proyectos como Derramadero, Las Torres y el paso a desnivel de Independencia, en Torreón, se encuentran entre los compromisos que deberán quedar concluidos este año

El Gobierno de Coahuila prevé concluir y entregar hacia mediados de noviembre varias de las obras de infraestructura actualmente en ejecución, mientras que proyectos de mayor plazo continuarán durante 2027, informó Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

Entre las obras que deberán concluirse se encuentran las de Derramadero y Las Torres, así como el paso a desnivel de Independencia, en Torreón, detalló el funcionario. “Se concluyen todas las demás y se entregan para la mitad de noviembre”, señaló Algara al ser cuestionado sobre los proyectos comprometidos antes del informe estatal previsto para el 30 de noviembre.

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El Secretario explicó que no todas las obras en marcha podrán concluir este año debido a que algunas fueron iniciadas recientemente y cuentan con calendarios de ejecución que se extienden hasta 2027. Entre ellas mencionó el proyecto de Misión Cerritos, así como las obras en Los Valdés, en el tramo hacia el bulevar Óscar Flores Tapia, que continuarán su desarrollo conforme a los plazos establecidos.

PREPARAN MÁS OBRAS PARA 2027

Algara adelantó que para el próximo año se contempla continuar con inversiones en infraestructura básica y vial en diferentes puntos del estado. “Obras de agua potable, drenajes, electrificaciones, pavimentos, bacheos en carreteras, mantenimientos de carreteras. Viene mucha obra para el año que entra”, señaló.

En Monclova, agregó, se encuentra pendiente el arranque de la vialidad de Puerta 4, proyecto que todavía no inicia formalmente y cuyos trabajos se prevé comenzar en unos días.

El funcionario señaló que la prioridad inmediata será concluir los proyectos que tienen compromisos de entrega durante este año y posteriormente avanzar con el paquete de obras previsto para 2027.

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TREN NO AFECTARÁ OBRAS ESTATALES

Cuestionado sobre posibles afectaciones derivadas de la construcción del proyecto ferroviario federal, Algara aseguró que este no interferirá con las obras estatales actualmente contempladas.

En el caso del bulevar Nazario, explicó que el proyecto ferroviario requerirá la construcción de un paso elevado, infraestructura que corresponderá ejecutar al Gobierno Federal.

Las obras estatales, añadió, continuarán conforme a su programación mientras se desarrollan los proyectos que permanecerán en ejecución durante el próximo año.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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