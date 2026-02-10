Pedro Ferriz acusa a Humberto Moreira de ‘comprar a juez’ para detenerlo

El periodista Pedro Ferriz de Con reveló públicamente que existe una orden de aprehensión girada en su contra, la cual calificó como un intento de represalia por denuncias periodísticas realizadas hace casi una década, donde daba a conocer presuntos actos de corrupción del ex gobernador Humberto Moreira. Según la declaración del periodista, la orden se emitió y no se publicó para facilitar su detención al momento de ingresar a territorio mexicano. TE PUEDE INTERESAR: ‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila Ferriz de Con asegura que este mandato judicial tiene su origen en la difusión de información, hace nueve años, relacionada con presuntas arbitrariedades, robos y malos manejos atribuidos a Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. Hoy político retirado. El periodista afirmó que, desde entonces, ha enfrentado constantes demandas por parte del ex gobernador y ex líder nacional del PRI. “Es la primera vez que lo digo en los medios: se giró una orden de aprehensión por cosas que son verdad, porque están basadas en hechos, no son inventos míos.. los señalamientos están basados en hechos verídicos”, dijo. Este hecho comparte características con el caso VANGUARDIA, ya que Pedro Ferriz denuncia persecución judicial, que describe como un intento del sistema por castigarlo debido a su labor informativa, como pasó con el director general de este periódico, Armando Castilla, quien fue víctima de la fabricación de un delito.

En el caso VANGUARDIA, se llevó a cabo una orden de aprehensión en el aeropuerto de Nuevo León, sin la notificación adecuada al acusado. No obstante, el juez desestimó la denuncia por presunto fraude, ya que Castilla Galindo se encontraba fuera del país en el momento en que supuestamente habría cometido los hechos. Aún así, el Director de este medio permaneció detenido del 9 al 10 de enero de este año. TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas En su declaración, el periodista denunció que el Poder Judicial se encuentra en un estado de corrupción e inestabilidad, llegando a asegurar que se realizó el pago a un juez para emitir la orden sin que esta fuera publicada en los registros oficiales. ”Se compró a un juez para que se me girara una orden de aprehensión pero no se publicara, para que yo no me diera cuenta y en el momento en que llegara yo a México me aprehendieran”, señaló indignado.

Ante esta situación, sus abogados le recomendaron promover un recurso de amparo, lo cual ya realizó. TE PUEDE INTERESAR: Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA Sin embargo, le advirtieron que, incluso con dicha protección legal, existía el riesgo de ser arrestado en el aeropuerto para forzarlo a pasar un mal momento de al menos 36 horas antes de que se reconociera la suspensión. “Lo que quiero decir con todo esto es que hoy estamos viviendo un momento jurídico que es inestable, que es sesgado y que está más corrompido que antes”, dijo.

Pedro Ferriz de Con comparó la situación actual del sistema judicial con administraciones pasadas, mencionando que, aunque en periodos anteriores como el del ministro Arturo Zaldívar existían deficiencias, considera que “al menos se respetaban ciertos límites legales”. Aseguró, sin dar mayores detalles que hoy el sistema funciona bajo un imperio del dinero que afecta no solo a figuras públicas, sino a ciudadanos comunes que carecen de influencias para defenderse de detenciones arbitrarias. TE PUEDE INTERESAR: Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia “Si esto me lo hacen a mí, que soy un hombre muy público, ¿qué no estarán haciendo con tanta gente de manera tan arbitraria en este momento? Personas que están siendo víctimas de la injusticia y que nadie puede hacer nada por ellos porque están presos en un sistema judicial que lo abarca todo”, dijo Ferriz.