Saltillo: Idioma, transporte y menús, retos para recibir a fanáticos de Túnez, Corea del Sur, Japón durante el Mundial

Ante la confirmación de los países que jugarán en Monterrey durante la Copa Mundial de Futbol 2026 (Túnez, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica), los sectores turístico y restaurantero de Saltillo perfilan retos de movilidad y adaptación cultural.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), calificó como un “furor” la próxima llegada de la afición de Corea del Sur, dada la comunidad existente en la región, particularmente en Pesquería, Nuevo León y en la Región Sureste de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Túnez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur: los objetivos turísticos de Saltillo para el Mundial 2026

El empresario hotelero fue enfático en señalar que el principal desafío será la logística de transporte para mover a los aficionados que se espera que se hospeden en la capital de Coahuila.

“Acordémonos que Monterrey nada más tiene 12 mil 500 cuartos y nosotros vamos a tener 3 mil 300 cuartos y vienen más de 10 mil personas”, expuso Dávila.

Agregó que la prioridad debe centrarse en la carretera y la coordinación de seguridad, pues se estima el tránsito simultáneo de cientos de unidades.

“Son 400 camiones al mismo tiempo que vamos a llevar para allá. Las carreteras van a estar llenas porque es el tránsito normal. Hay que abrir paso a 400 camiones al mismo tiempo. Entonces hay que estar preparados”, señaló.

Dávila agregó que es urgente la instalación de mesas de trabajo donde se involucren actores como la Marina, la Guardia Nacional, restauranteros y hoteleros para definir responsabilidades.

En cuanto a la oferta turística local, el líder hotelero propuso modificar los horarios de operación de los museos en Saltillo para adaptarse a los tiempos de los visitantes mundialistas.

ENSEÑAN INGLÉS A MESEROS

Por su parte, Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo, abordó la preparación gastronómica y de servicio.

García Reyes destacó que la región ya ha tenido un acercamiento con la cultura asiática a través de los comedores industriales, donde chefs mexicanos han sido capacitados por pares coreanos.

“Nosotros hemos adoptado su gastronomía, nos ha dado oportunidad para que también restauranteros mexicanos desarrollen lo que viene siendo el menú de ellos”, dijo.

El representante restaurantero subrayó que el idioma inglés fungirá como el puente de comunicación universal, por lo que se ha intensificado la capacitación del personal de servicio.

Detalló que en coordinación con el gobierno del estado de Coahuila, se otorgan becas para la profesionalización de meseros en el idioma, con un primer grupo de 350 personas ya capacitadas.

La meta, según expuso García Reyes, es contar con un total de 850 personas capacitadas para atender a los visitantes durante la justa mundialista en 2026.

Además, mencionó que se buscan alianzas con instituciones educativas como la Universidad Americana del Noreste (UANE), la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) y la Universidad del Valle de México (UVM).

Sobre la llegada de aficionados de Túnez y la cultura árabe, el presidente de Canirac consideró que no es un tema ajeno para la oferta culinaria de la ciudad.

“Aquí algunos restaurantes manejan algunos buffets dominicales de cocina árabe. Hay algunos chefs que se dedican también a dar catering de cocina árabe”, comentó.

García Reyes adelantó que se trabajará en la creación de menús inclusivos, incluyendo el sistema braille, para recibir a personas con discapacidad visual.

Ambos líderes coincidieron en que la fusión cultural será clave, aprovechando la calidad de la carne, vegetales y frutas de la región que resultan atractivos para el mercado internacional.

Finalmente, Héctor Horacio Dávila sugirió la creación de instructivos turísticos que incluyan indicaciones básicas de lenguaje para facilitar la interacción con los visitantes asiáticos.