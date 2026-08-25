Farmeando algo más que aura

En estos días se ha hecho popular una nueva tendencia llamada “farmear el aura”. Ha provocado todo tipo de reacciones; desde la crítica -muchas veces mordaz- a una nueva forma de expresarse, hasta prohibiciones administrativas que buscan evitar que parques y plazas se conviertan en el escenario donde se da esta práctica.

El espacio público es un entorno que debería caracterizarse por su plasticidad. Es decir, debería ser igualmente útil para descansar y disfrutar del paisaje, que para expresar ideas sobre algún tema determinado. A mayor diversidad de cosas que suceden en él, mayor valor tendrá ese espacio.

Antes de continuar, vale la pena comprender mejor esta actividad desde su origen. El año pasado, Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio de 11 años, se hizo mundialmente famoso al aparecer en video en una competencia de canoas en el país asiático.

Se le podía ver realizando movimientos aleatorios llenos de actitud, sobre la proa de una canoa que participaba en dicha competencia. Mientras la canoa atravesaba el agua a toda velocidad, su actitud desenfadada, sin sonreír, sin buscar aprobación, sin mayor explicación, captó la atención de todas y todos.

Eventualmente se bautizó a lo que hizo como “aura farming”, entendiendo “aura” como el magnetismo que irradia una persona sin esfuerzo aparente, y “farming” como cultivar o acumular, en el contexto de lo que pasa en un videojuego. Así, “aura farming” o “farmear el aura” se convirtió en una forma de hacerse de la atención y el reconocimiento público por mostrar una actitud destacada.

Podría leerse como algo absurdo, sin sentido; sin embargo, hay mucho de interesante en esta expresión, tanto por lo que es como por lo que ha provocado a nivel mundial. De entrada, lo que se comunica. Los movimientos y expresiones que se hacen son orgánicos; sin un guión, sin permiso de nadie, sin presupuesto en escenario o parafernalia, solamente con actitud, se busca atrapar la atención y la aprobación de quienes presencian estas muestras.

La originalidad, la creatividad en el movimiento, el desenfado y la actitud son los ingredientes principales de algo que cuesta mucho explicar, pero que naturalmente adquiere sentido entre quienes participan de tales expresiones.

Por otro lado, lo que ha provocado. Cientos de miles de jóvenes -y algunas y algunos no tan jóvenes- han salido a las calles a presenciar estos eventos, así como a participar en ellos. Esta moda ha convertido en realidad lo que una gran diversidad de esfuerzos no había podido hacer: lograr que jóvenes salieran al espacio público y se apropiaran de él.

Cada competencia de este tipo va integrando poco a poco una multitud que se une a una dinámica -tan lúdica como libre- llenando de gente y, en consecuencia, de vitalidad, plazas, explanadas, parques y demás espacios abiertos al público. No hace falta convocatoria ni una organización estructurada; simplemente sucede, en el marco de una espontaneidad altamente contagiosa y atractiva.

Esta nueva forma de apropiación del espacio público se necesitaba y se agradece. Todas y todos tienen el derecho, la libertad y hasta la responsabilidad de llenar de vida el espacio público, haciendo que sea algo más que un sitio meramente utilitario.