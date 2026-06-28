Fauna feral amenaza especies silvestres en Ciudad Universitaria de Arteaga

Rodeada por la vegetación de la Sierra de Arteaga y atravesada por un arroyo que fue preservado durante la construcción del complejo, la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila alberga una importante diversidad de flora y fauna silvestre que actualmente enfrenta una amenaza por la presencia de perros y gatos domésticos que son dejados libres por sus propietarios o que se han convertido en fauna feral. El responsable del área de Biodiversidad del Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática de la UAdeC, Pedro Dávila, explicó que el campus funciona como un corredor biológico donde habitan especies de mamíferos, aves, reptiles y plantas nativas, algunas de ellas protegidas por la normatividad ambiental. El arroyo que cruza las instalaciones permite el desplazamiento natural de la fauna, por lo que conservarlo libre de obstáculos fue una condición desde el desarrollo del campus.

No obstante, señaló que durante esta temporada, cuando numerosas especies tienen crías, el ingreso de perros representa un riesgo importante para el ecosistema. ”Ahorita hay nacimientos de muchas especies. Hay crías de conejos del desierto, tecolotes llaneros, zorra gris, liebres, codornices, lagartijas y otras especies. Desgraciadamente, todo el tiempo están entrando perros a través de los arroyos”, explicó. Mediante cámaras trampa y recorridos constantes, el personal del centro ha documentado grupos de hasta una decena de perros ingresando al campus por el cauce del arroyo. También han registrado la presencia de zorros, tlacuaches, gatos ferales y otras especies que conviven en la zona. Según Pedro Dávila, el problema no radica en los animales, sino en la falta de responsabilidad de las personas con sus mascotas, ya que muchos de los perros provienen de viviendas y talleres cercanos, donde son dejados salir para realizar sus necesidades o permanecen sin supervisión. Al acostumbrarse a vivir en libertad, terminan desplazándose por los arroyos, donde encuentran alimento y, al mismo tiempo, afectan a la fauna silvestre.

”El principal problema es la falta de educación ambiental de las personas. Si no hay una tenencia responsable de las mascotas es imposible controlar esta problemática”, afirmó. Dávila recordó que las especies que habitan el campus ocupaban ese espacio antes de la llegada de la universidad y que la legislación obliga a conservar sus hábitats. Entre las especies registradas se encuentran el conejo del desierto, la liebre cola negra, el tecolote llanero, la zorra gris, codornices, correcaminos, tlacuaches y diversas aves migratorias y residentes, además de plantas de importancia ecológica. El especialista consideró que también es necesario fortalecer las campañas municipales sobre tenencia responsable de mascotas y educación ambiental, ya que el problema no es exclusivo de la universidad, sino que se presenta en distintos espacios naturales y urbanos de la región.

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