Festival de la Catrina reúne a miles de familias y llena de tradición a Ramos Arizpe

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    Festival de la Catrina reúne a miles de familias y llena de tradición a Ramos Arizpe
    La programación incluyó presentaciones artísticas y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas. CORTESÍA

Callejoneada, altares y la Feria del Tamal y Pan de Pulque dieron vida a esta celebración

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una nutrida asistencia, cercana a los 24 mil asistentes en los 3 días, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica, el Festival de la Catrina 2026 se convirtió en un punto de encuentro para las familias de Ramos Arizpe y visitantes de la región sureste.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, señaló que el festival busca mantener vivas las costumbres mexicanas y ofrecer espacios de convivencia para las familias, además de una derrama económica cercana a los dos millones de pesos.

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Las actividades comenzaron con una callejoneada por las principales calles del centro de la ciudad, en la que participaron instituciones educativas y grupos culturales, así como un grupo de niños y niñas con capacidades diferentes. El recorrido concluyó en la Plaza de Armas, donde se realizaron presentaciones artísticas, bailables y el Concurso de Catrinas y Catrines.

$!El festival también buscó impulsar el comercio local mediante la participación de productores y comerciantes.
El festival también buscó impulsar el comercio local mediante la participación de productores y comerciantes. CORTESÍA

Entre los atractivos destacaron las figuras monumentales de la Catrina y el Catrín, así como 14 altares de muertos, el principal dedicado al general Eulalio Gutiérrez Ortiz. La variedad de actividades y la participación de estudiantes y agrupaciones locales dieron color a la celebración, dedicada a preservar las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

  • $!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la participación de las familias en las actividades del festival.
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la participación de las familias en las actividades del festival. CORTESÍA
  • $!La Feria del Tamal y Pan de Pulque promovió la gastronomía tradicional y los productos regionales.
    La Feria del Tamal y Pan de Pulque promovió la gastronomía tradicional y los productos regionales. CORTESÍA

La gastronomía también convocó a los asistentes. La Feria del Tamal y el Pan de Pulque reunió a 50 expositores y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecieron sus productos en un espacio que, además de complementar el programa cultural, impulsó la promoción del comercio local.

Con una concurrida apertura y una programación que combinó cultura, tradición y gastronomía, el Festival de la Catrina se consolidó como una celebración para Ramos Arizpe y sus visitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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