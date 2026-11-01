Festival de la Catrina reúne a miles de familias y llena de tradición a Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una nutrida asistencia, cercana a los 24 mil asistentes en los 3 días, actividades culturales y una amplia oferta gastronómica, el Festival de la Catrina 2026 se convirtió en un punto de encuentro para las familias de Ramos Arizpe y visitantes de la región sureste. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, señaló que el festival busca mantener vivas las costumbres mexicanas y ofrecer espacios de convivencia para las familias, además de una derrama económica cercana a los dos millones de pesos.

Las actividades comenzaron con una callejoneada por las principales calles del centro de la ciudad, en la que participaron instituciones educativas y grupos culturales, así como un grupo de niños y niñas con capacidades diferentes. El recorrido concluyó en la Plaza de Armas, donde se realizaron presentaciones artísticas, bailables y el Concurso de Catrinas y Catrines.

Entre los atractivos destacaron las figuras monumentales de la Catrina y el Catrín, así como 14 altares de muertos, el principal dedicado al general Eulalio Gutiérrez Ortiz. La variedad de actividades y la participación de estudiantes y agrupaciones locales dieron color a la celebración, dedicada a preservar las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.





La gastronomía también convocó a los asistentes. La Feria del Tamal y el Pan de Pulque reunió a 50 expositores y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes ofrecieron sus productos en un espacio que, además de complementar el programa cultural, impulsó la promoción del comercio local. Con una concurrida apertura y una programación que combinó cultura, tradición y gastronomía, el Festival de la Catrina se consolidó como una celebración para Ramos Arizpe y sus visitantes.