FGE acerca servicios a comerciantes con módulo en Canaco Torreón

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila instaló un módulo de atención en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde comerciantes y empresarios podrán realizar diversos trámites y recibir orientación en materia penal.

A través de este espacio, los socios del organismo empresarial podrán recibir atención directa por parte de personal de la Fiscalía, así como realizar diversos procedimientos relacionados con asuntos de carácter penal.

Entre los servicios disponibles se encuentran la elaboración de constancias de hechos, la recepción de denuncias y la orientación o asesoría en materia penal, además de información sobre los procedimientos que deben seguirse ante la autoridad cuando se registre algún incidente que pudiera constituir un delito.

La instalación del módulo busca facilitar el acceso a la procuración de justicia para comerciantes y empresarios, quienes podrán realizar determinados trámites en un punto más cercano y evitar traslados adicionales para recibir una primera atención.

Asimismo, permitirá que los integrantes de la Canaco conozcan de manera directa las alternativas legales disponibles ante situaciones que afecten a sus establecimientos, patrimonio o personal, y, en caso necesario, reciban orientación sobre las instancias correspondientes para dar seguimiento a cada asunto.

El módulo funcionará de lunes a miércoles de cada semana, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, dentro de las instalaciones de Canaco Torreón.