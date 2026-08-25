FGE acerca servicios a comerciantes con módulo en Canaco Torreón

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    FGE acerca servicios a comerciantes con módulo en Canaco Torreón
    El módulo permitirá acercar los servicios de la Fiscalía al sector comercial. SANDRA GÓMEZ

El espacio permitirá a socios de la Cámara de Comercio realizar denuncias, constancias de hechos y recibir asesoría en materia penal sin necesidad de trasladarse directamente a las instalaciones de la Fiscalía.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila instaló un módulo de atención en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde comerciantes y empresarios podrán realizar diversos trámites y recibir orientación en materia penal.

A través de este espacio, los socios del organismo empresarial podrán recibir atención directa por parte de personal de la Fiscalía, así como realizar diversos procedimientos relacionados con asuntos de carácter penal.

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Entre los servicios disponibles se encuentran la elaboración de constancias de hechos, la recepción de denuncias y la orientación o asesoría en materia penal, además de información sobre los procedimientos que deben seguirse ante la autoridad cuando se registre algún incidente que pudiera constituir un delito.

La instalación del módulo busca facilitar el acceso a la procuración de justicia para comerciantes y empresarios, quienes podrán realizar determinados trámites en un punto más cercano y evitar traslados adicionales para recibir una primera atención.

Asimismo, permitirá que los integrantes de la Canaco conozcan de manera directa las alternativas legales disponibles ante situaciones que afecten a sus establecimientos, patrimonio o personal, y, en caso necesario, reciban orientación sobre las instancias correspondientes para dar seguimiento a cada asunto.

El módulo funcionará de lunes a miércoles de cada semana, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, dentro de las instalaciones de Canaco Torreón.

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Con este esquema se busca fortalecer la cercanía entre la autoridad encargada de la procuración de justicia y el sector comercial de la ciudad, particularmente para atender de manera ágil inquietudes, denuncias y solicitudes de orientación.

La presencia de personal especializado permitirá también canalizar cada caso de acuerdo con sus características y brindar información sobre los pasos que deberán seguir los interesados para formalizar una denuncia o continuar con los procedimientos correspondientes ante la Fiscalía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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