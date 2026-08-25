Impulsa Torreón acciones transversales para prevenir la violencia familiar

El edil explicó que la administración municipal trabaja en distintos frentes para fortalecer el bienestar de las familias y contribuir a la construcción de entornos más seguros dentro de las colonias.

TORREÓN, COAH.- La prevención de la violencia familiar requiere una política pública integral que atienda, de manera simultánea, las condiciones de seguridad, empleo, educación y desarrollo de oportunidades para la población, sostuvo el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Señaló que generar oportunidades y condiciones de desarrollo para las y los ciudadanos permite atender de forma preventiva factores que pueden propiciar conflictos al interior de los hogares y derivar en situaciones de violencia familiar.

“Es una política transversal, que tiene que ver con generar las condiciones de seguridad, de empleo, oportunidades para una sociedad como la nuestra, educación y oportunidades para todos”, expresó.

Riquelme Solís indicó que esta visión se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con acciones preventivas y correctivas dirigidas a proteger a los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Como parte de este trabajo, dijo, se realiza una evaluación permanente de los riesgos que enfrentan las mujeres en diferentes sectores de la ciudad, a fin de mantener atención oportuna y reforzar las medidas que permitan prevenir cualquier expresión de violencia.

El alcalde destacó que, cuando se registran conductas constitutivas de delito, se da seguimiento a los procesos correspondientes mediante la actuación de las autoridades estatales y la coordinación preventiva de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Añadió que la judicialización de quienes incurren en este tipo de hechos refleja la respuesta institucional ante la violencia, mientras que el municipio mantiene su labor de prevención, vigilancia y proximidad social.

Asimismo, Riquelme Solís subrayó que las políticas públicas de su administración están enfocadas en el bienestar familiar, con medidas encaminadas a anticipar riesgos, fortalecer la seguridad y ofrecer mejores condiciones de vida a la población de Torreón.