FGE Coahuila espera fijación de audiencia en caso de anestesiólogo y odontopediatra por muerte de menor

A casi un año del fallecimiento de una niña de cuatro años tras un procedimiento dental en Saltillo, la Fiscalía General del Estado se mantiene a la espera de que un juez fije la audiencia para continuar con el proceso penal contra los dos profesionales de la salud involucrados.

Fue el 17 de abril de 2025 cuando se reportó el fallecimiento de una menor en un hospital privado al norte de Saltillo, luego de sufrir un shock anafiláctico tras haber sido anestesiada para un tratamiento dental en un consultorio que, de acuerdo con las investigaciones, no contaba con quirófano ni con los insumos necesarios para una atención segura.

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En agosto de ese mismo año, la Fiscalía General del Estado informó que Juana “N” y José “N”, odontopediatra y anestesiólogo relacionados con el caso, enfrentan un proceso legal bajo la causa penal 1118/2025 por el delito de homicidio culposo por omisión. Ambos fueron inhabilitados para ejercer sus profesiones y continúan el proceso bajo libertad condicional.

Posteriormente, en septiembre de 2025, la autoridad ministerial solicitó una prórroga del plazo de investigación complementaria, la cual fue concedida por cuatro meses, por lo que las medidas cautelares permanecieron vigentes.

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía, Julio Loera, señaló que a finales de 2025 también se vinculó a proceso a un tercero obligado, correspondiente a una aseguradora.

Agregó que ya que este año venció el plazo de investigación complementaria, actualmente la Fiscalía se encuentra en condiciones de presentar formalmente la acusación contra las dos personas vinculadas al proceso.

“Este año se venció el plazo de investigación complementaria y estamos actualmente por presentar formalmente la acusación en contra de las dos personas que tenemos vinculadas a proceso. Esto abriría la puerta a la siguiente etapa del proceso y estaríamos en espera del señalamiento de la audiencia que pueda fijarnos el juez para continuar”, señaló.