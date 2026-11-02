Inician negociaciones entre estudiantes y autoridades del Tec Saltillo tras siete días de conflicto

La primera reunión de diálogo inició cerca de las 12:00 en la Sala de Juntas del Centro de Información, con la participación prevista de una comisión de abogados adscritos a la Dirección Jurídica del TecNM, encabezada por Antonio Andrés Pérez Méndez.

Al séptimo día de conflicto estudiantil y bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) abrió este lunes 2 de noviembre una nueva etapa de negociación entre representantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos y autoridades del Tecnológico Nacional de México (TecNM), con el propósito de encontrar una solución a las demandas que mantienen paralizadas las actividades presenciales del plantel.

La intervención de autoridades federales ocurre después de que la directora del ITS, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, recibió oficialmente el domingo el pliego petitorio actualizado, integrado por nueve apartados que concentran las principales exigencias estudiantiles.

Entre los planteamientos destacan la investigación de denuncias de acoso y hostigamiento, la aplicación de procedimientos de responsabilidad administrativa, una auditoría financiera a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y la creación de una contraloría estudiantil.

Uno de los puntos de mayor controversia solicita investigar a la propia directora por presuntas omisiones administrativas y, en caso de acreditarse responsabilidades, proceder a su destitución.

Los estudiantes también exigen garantías institucionales contra represalias, protección de datos personales, rehabilitación de instalaciones y respuestas formales a las necesidades de las distintas carreras.

Si el día de hoy no se llegara a algún acuerdo, las negociaciones tendrán una segunda jornada este martes 3 de noviembre, a las 10:00 horas, conforme al calendario establecido por la Dirección Jurídica del TecNM.

El principal desafío será transformar las demandas estudiantiles en compromisos verificables, con responsables y plazos definidos, que permitan restablecer las actividades académicas y liberar la vialidad.

Hasta el corte de esta información no se habían confirmado acuerdos derivados de la reunión de este lunes ni una fecha para concluir el bloqueo.