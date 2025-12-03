FGR logra sentencia de ocho años contra dos acusados de tráfico de personas en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo sentencia de ocho años de prisión contra Leonardo “N” y Juan “N”, tras ser hallados responsables del delito de tráfico de personas extranjeras en Coahuila. El fallo fue emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a los imputados en un autobús de pasajeros a la altura del entronque hacia el municipio de Progreso, transportando a una persona de origen dominicano, dos guatemaltecos y dos mexicanos con destino a los Estados Unidos. Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público Federal desahogó todas las pruebas de cargo, lo que derivó en la sentencia condenatoria.

Leonardo “N” fue condenado a ocho años ocho meses de prisión y a una multa equivalente a 5 mil 625 días, mientras que Juan “N” recibió ocho años, diez meses y cinco días de prisión con una multa de 5 mil 647 días.

La FGR destacó que estas acciones refuerzan su compromiso con la investigación y persecución de delitos federales y reiteró a la ciudadanía la disponibilidad de los canales de denuncia anónima en Coahuila: Torreón 871 749 0534, Saltillo 844 416 2063, Monclova 866 639 0241, Piedras Negras 878 724 4343 y Ciudad Acuña 877 772 3745, así como el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx, operativos las 24 horas del día, los 365 días del año.