Riña interrumpe peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Torreón

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Riña interrumpe peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Torreón
    Una pelea entre dos mujeres durante la peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Torreón fue captada en video y difundida en redes sociales. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Aunque los motivos del conflicto aún se desconocen, el incidente generó preocupación entre los asistentes y rompió la tranquilidad de esta tradición religiosa muy arraigada en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Un incidente violento empañó parte de las celebraciones por la Virgen de Guadalupe en Torreón. La noche del martes, una pelea entre varias personas fue captada en video por testigos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios de sorpresa y preocupación.

De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron en la intersección de la avenida Juárez y la calle Galena, cerca del Palacio.

En el video se observa cómo una mujer con suéter negro jala del cabello a otra con suéter color café claro, mientras hombres y mujeres intentan separarlas. Incluso algunos participantes de la peregrinación que cargaban una lona intervinieron para detener la pelea. Tras varios segundos de empujones y jaloneos, las mujeres finalmente fueron separadas y la grabación se corta.

Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el enfrentamiento. La peregrinación a la Virgen de Guadalupe es una tradición muy arraigada en La Laguna y en todo México, en la que familias, empresas y organizaciones civiles participan para rendir homenaje y agradecer por un año más de prosperidad.

El hecho destaca por ser un momento inusual de tensión en medio de un evento que normalmente se caracteriza por su devoción y convivencia familiar.

