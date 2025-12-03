Riña interrumpe peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Torreón
Aunque los motivos del conflicto aún se desconocen, el incidente generó preocupación entre los asistentes y rompió la tranquilidad de esta tradición religiosa muy arraigada en La Laguna
TORREÓN, COAH.- Un incidente violento empañó parte de las celebraciones por la Virgen de Guadalupe en Torreón. La noche del martes, una pelea entre varias personas fue captada en video por testigos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios de sorpresa y preocupación.
De acuerdo con las imágenes, los hechos ocurrieron en la intersección de la avenida Juárez y la calle Galena, cerca del Palacio.
En el video se observa cómo una mujer con suéter negro jala del cabello a otra con suéter color café claro, mientras hombres y mujeres intentan separarlas. Incluso algunos participantes de la peregrinación que cargaban una lona intervinieron para detener la pelea. Tras varios segundos de empujones y jaloneos, las mujeres finalmente fueron separadas y la grabación se corta.
Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el enfrentamiento. La peregrinación a la Virgen de Guadalupe es una tradición muy arraigada en La Laguna y en todo México, en la que familias, empresas y organizaciones civiles participan para rendir homenaje y agradecer por un año más de prosperidad.
El hecho destaca por ser un momento inusual de tensión en medio de un evento que normalmente se caracteriza por su devoción y convivencia familiar.