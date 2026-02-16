FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas

Las recientes restricciones de la FIFA han despertado alertas en el sector hotelero y en general a la cadena de valor del turismo en Coahuila ante posibles sanciones.

Este lunes, El Universal publicó que el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó al organismo internacional 344 registros de marca ligados al Mundial de Futbol a celebrarse este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

“Así, no podrán usarse comercialmente frases como ‘Copa Mundial de la FIFA 2026’, ‘FIFA’, la imagen del balón del mundial, las mascotas de la justa deportiva o la imagen del trofeo del torneo en ninguna publicidad de restaurantes, bares, tiendas de deportes, autoservicios, centros deportivos o comerciales o, en general, en cualquier negocio, ni hacer alusión a las marcas o íconos, ya que podrá ser sancionado y hasta clausurado”, dijeron especialistas en propiedad intelectual consultados por El Universal.

Al respecto, Salvador Rodríguez González, presidente del club Saltillo Soccer, expuso el viernes pasado en Saltillo a empresarios locales que deben cuidar su publicidad en el marco de la Copa del Mundo.

“No podemos usar nada que que venga ligado al futbol con la palabra mundial. No se puede usar nada de imagen que ustedes vean que viene del mundial, el 26, la copa, o el puro 26. Nada que tenga que ver con el mundial, lo podemos usar en temas de publicidad”, explicó.