FIFA nos dejó sin ‘Mundial’; preocupa a prestadores de servicios de Coahuila uso de marcas registradas
Empresarios instaron a otros a cuidar su publicidad para evitar posibles sanciones de propiedad intelectual
Las recientes restricciones de la FIFA han despertado alertas en el sector hotelero y en general a la cadena de valor del turismo en Coahuila ante posibles sanciones.
Este lunes, El Universal publicó que el Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó al organismo internacional 344 registros de marca ligados al Mundial de Futbol a celebrarse este verano en México, Estados Unidos y Canadá.
“Así, no podrán usarse comercialmente frases como ‘Copa Mundial de la FIFA 2026’, ‘FIFA’, la imagen del balón del mundial, las mascotas de la justa deportiva o la imagen del trofeo del torneo en ninguna publicidad de restaurantes, bares, tiendas de deportes, autoservicios, centros deportivos o comerciales o, en general, en cualquier negocio, ni hacer alusión a las marcas o íconos, ya que podrá ser sancionado y hasta clausurado”, dijeron especialistas en propiedad intelectual consultados por El Universal.
Al respecto, Salvador Rodríguez González, presidente del club Saltillo Soccer, expuso el viernes pasado en Saltillo a empresarios locales que deben cuidar su publicidad en el marco de la Copa del Mundo.
“No podemos usar nada que que venga ligado al futbol con la palabra mundial. No se puede usar nada de imagen que ustedes vean que viene del mundial, el 26, la copa, o el puro 26. Nada que tenga que ver con el mundial, lo podemos usar en temas de publicidad”, explicó.
Agregó que se abrió una vía de comunicación entre empresarios locales con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) que deseen realizar una verificación de su publicidad para no caer en posibles sanciones.
Además, sostuvo que la restricción aplica para todo aquello que está impreso y la publicidad digital, aunque no hay problema en las menciones en voz del torneo.
“Es importante que bajen toda esta información a sus áreas de marketing para que no haya ninguna piedra en el camino”, comentó.
El consultor y especialista en propiedad intelectual Miguel Ángel Margáin, consultado por El Universal, la función de las marcas es que una persona o empresa tenga el uso y explotación exclusiva. En consecuencia, otros negocios no pueden usar logotipos, imágenes, frases o palabras registradas ante el IMPI, porque va de por medio el fin de lucro.
Señaló que las frases o marcas registradas se pueden usar en medios informativos, mientras que los negocios podrían utilizar expresiones como ‘partido de futbol’ o imágenes de pelotas que no tengan los colores y logos de la FIFA, o se pueden hacer promociones “para ver los partidos”, pero sin mencionar el evento.