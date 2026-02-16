FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios

La tienda oficial de la FIFA ya puso a la venta la mercancía conmemorativa de las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo 2026, entre ellas Monterrey, una de las tres anfitrionas en México junto con Ciudad de México y Guadalajara.

A través de su plataforma digital, el organismo rector del futbol internacional comenzó la distribución de distintos artículos que forman parte de la línea oficial del torneo, con productos que van desde camisetas hasta pósters alusivos a cada una de las sedes.

TE PUEDE INTERESAR: Lasse Gaxiola cierra participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En el caso de Monterrey, los aficionados ya pueden adquirir camisetas para adulto en color blanco y verde, cada una con un costo de 50 dólares, lo que equivale aproximadamente a 850 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. También se encuentran disponibles modelos en color gris y blanco que incluyen un póster de la sede regiomontana, con un precio de 35 dólares, es decir, cerca de 595 pesos.

La oferta contempla igualmente prendas dirigidas al público infantil. La camiseta verde para niñas y niños tiene un costo de 45 dólares, equivalente a unos 765 pesos mexicanos.