FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 16 febrero 2026
    FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios
    La merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026 ya está disponible en la tienda de la FIFA. FOTO: ESPECIAL

La FIFA inició la venta de mercancía oficial de Monterrey, con artículos que van desde camisetas y sudaderas hasta gorras y pósters con precios que oscilan entre los 20 y los 100 dólares

La tienda oficial de la FIFA ya puso a la venta la mercancía conmemorativa de las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo 2026, entre ellas Monterrey, una de las tres anfitrionas en México junto con Ciudad de México y Guadalajara.

A través de su plataforma digital, el organismo rector del futbol internacional comenzó la distribución de distintos artículos que forman parte de la línea oficial del torneo, con productos que van desde camisetas hasta pósters alusivos a cada una de las sedes.

TE PUEDE INTERESAR: Lasse Gaxiola cierra participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En el caso de Monterrey, los aficionados ya pueden adquirir camisetas para adulto en color blanco y verde, cada una con un costo de 50 dólares, lo que equivale aproximadamente a 850 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. También se encuentran disponibles modelos en color gris y blanco que incluyen un póster de la sede regiomontana, con un precio de 35 dólares, es decir, cerca de 595 pesos.

La oferta contempla igualmente prendas dirigidas al público infantil. La camiseta verde para niñas y niños tiene un costo de 45 dólares, equivalente a unos 765 pesos mexicanos.

Además de las playeras, la colección integra sudaderas oficiales. El modelo para adultos tiene un precio de 100 dólares, alrededor de mil 700 pesos, mientras que la versión infantil se comercializa en 75 dólares, lo que representa aproximadamente mil 275 pesos.

Entre los accesorios disponibles se encuentran gorras unisex con un costo de 45 dólares, unos 765 pesos mexicanos, así como modelos infantiles que se venden en 42 dólares, equivalentes a cerca de 714 pesos.

Para quienes buscan artículos de colección, también se ofrece el póster oficial de Monterrey como ciudad sede del Mundial 2026. Este producto tiene un precio de 20 dólares, que ronda los 340 pesos mexicanos.

México será uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, en lo que será la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes. Monterrey albergará varios partidos durante la fase de grupos, consolidándose como uno de los puntos clave dentro del calendario de actividades en territorio nacional.

Con la apertura de la venta de estos productos, la FIFA inicia también la etapa de promoción comercial rumbo al torneo, a poco más de un año del arranque de la competencia. La disponibilidad de esta mercancía marca el comienzo de una serie de iniciativas dirigidas a los aficionados que planean asistir a los encuentros o que desean adquirir recuerdos oficiales vinculados con las sedes mundialistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins