FIFA lanza merch oficial de Monterrey para el Mundial 2026: estos son los precios
La tienda oficial de la FIFA ya puso a la venta la mercancía conmemorativa de las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo 2026, entre ellas Monterrey, una de las tres anfitrionas en México junto con Ciudad de México y Guadalajara.
A través de su plataforma digital, el organismo rector del futbol internacional comenzó la distribución de distintos artículos que forman parte de la línea oficial del torneo, con productos que van desde camisetas hasta pósters alusivos a cada una de las sedes.
En el caso de Monterrey, los aficionados ya pueden adquirir camisetas para adulto en color blanco y verde, cada una con un costo de 50 dólares, lo que equivale aproximadamente a 850 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. También se encuentran disponibles modelos en color gris y blanco que incluyen un póster de la sede regiomontana, con un precio de 35 dólares, es decir, cerca de 595 pesos.
La oferta contempla igualmente prendas dirigidas al público infantil. La camiseta verde para niñas y niños tiene un costo de 45 dólares, equivalente a unos 765 pesos mexicanos.
Además de las playeras, la colección integra sudaderas oficiales. El modelo para adultos tiene un precio de 100 dólares, alrededor de mil 700 pesos, mientras que la versión infantil se comercializa en 75 dólares, lo que representa aproximadamente mil 275 pesos.
Entre los accesorios disponibles se encuentran gorras unisex con un costo de 45 dólares, unos 765 pesos mexicanos, así como modelos infantiles que se venden en 42 dólares, equivalentes a cerca de 714 pesos.
Para quienes buscan artículos de colección, también se ofrece el póster oficial de Monterrey como ciudad sede del Mundial 2026. Este producto tiene un precio de 20 dólares, que ronda los 340 pesos mexicanos.
México será uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, en lo que será la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes. Monterrey albergará varios partidos durante la fase de grupos, consolidándose como uno de los puntos clave dentro del calendario de actividades en territorio nacional.
Con la apertura de la venta de estos productos, la FIFA inicia también la etapa de promoción comercial rumbo al torneo, a poco más de un año del arranque de la competencia. La disponibilidad de esta mercancía marca el comienzo de una serie de iniciativas dirigidas a los aficionados que planean asistir a los encuentros o que desean adquirir recuerdos oficiales vinculados con las sedes mundialistas.