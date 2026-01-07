¿Fin de la ventaja en el norte? El salario mínimo alcanza a los sueldos de entrada en Monterrey y Saltillo

Coahuila
/ 7 enero 2026
    ¿Fin de la ventaja en el norte? El salario mínimo alcanza a los sueldos de entrada en Monterrey y Saltillo
    Con una ruta de incrementos de dos dígitos hacia 2030, las empresas de Coahuila y Nuevo León enfrentan el desafío de ajustar sus presupuestos sin comprometer la equidad interna entre empleados nuevos y experimentados. FOTO: ARCHIVO

La convergencia entre el salario mínimo y los sueldos de contratación obliga a las organizaciones en Saltillo y Monterrey a revisar sus contratos colectivos para evitar un impacto negativo en el clima organizacional

El columnista de El Norte, Álvaro García Parga, expone en su entrega de hoy que durante décadas, las regiones industriales de Monterrey y Saltillo se mantuvieron como “islas” salariales en México, ya que debido a la alta competitividad y la demanda de mano de obra calificada, las empresas de estos polos solían ofrecer salarios de contratación significativamente superiores al mínimo legal. Sin embargo, ese margen de maniobra se está agotando.

TE PUEDE INTERESAR: Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve

Tras alcanzar el objetivo histórico de cubrir el equivalente a dos canastas básicas urbanas, la nueva ruta trazada por el Gobierno Federal hacia el 2030 plantea incrementos anuales de dos dígitos. Este fenómeno está provocando lo que expertos denominan un “traslape” en los tabuladores: el salario mínimo legal está alcanzando, e incluso rebasando, los sueldos iniciales que las empresas del norte utilizaban para atraer talento.

El impacto de esta tendencia no es meramente financiero, expone, pues según el análisis de la política salarial vigente, el reto principal para los empleadores en Nuevo León y Coahuila es la equidad interna. Cuando el salario mínimo sube agresivamente, la diferencia económica entre un empleado de nuevo ingreso y uno con años de experiencia se reduce, lo que puede generar fricciones organizacionales y desmotivación.

“Ya no se trata solo de cumplir con la ley y ajustar la nómina básica”, señalan expertos en recursos humanos. “Las empresas que no revisen de manera integral sus estructuras salariales, contratos y presupuestos de mediano plazo para 2026 y años posteriores, estarán asumiendo riesgos innecesarios en su clima laboral y estabilidad contractual”.

A diferencia del sector informal, el empleo formal en Saltillo y Monterrey es el único obligado legalmente a absorber estos ajustes de forma inmediata. La presión recae sobre los empleadores que ahora deben lidiar con nuevos “pisos salariales” que avanzan más rápido que la inflación.

La pregunta para el empresariado del norte ya no es si el salario seguirá subiendo, sino si están listos para la transformación organizacional que esto implica. Con la meta puesta en 2030, el ajuste de la “nómina mínima” es solo la punta del iceberg de una reconfiguración económica que está cambiando las reglas del juego en la capital industrial de México.

Temas


Salario Mínimo
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila
Monterrey

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regalos petroleros

Regalos petroleros
true

La mujer. Siempre la mujer
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

La zona industrial es uno de los principales focos de contaminación ambiental en la ciudad.

Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025
Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur
Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Venezuela tendría reservas hasta finales de enero, pero después de ello podría empezar a sufrir.

Un golpe catastrófico: Anticipan caída en la producción petrolera de Venezuela

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción.

¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó