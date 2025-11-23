Finaliza capacitación para Bomberos de Ramos Arizpe en Texas

El Gobierno Municipal informó que personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe participó en un curso especializado en la Estación de Bomberos No. 1 de Mercedes, Texas, enfocado en el control y supresión de incendios vehiculares.

La capacitación permitió reforzar conocimientos técnicos y operativos en diversos ámbitos, entre ellos el reconocimiento de riesgos e identificación de peligros asociados a incendios vehiculares, así como el análisis de escenarios operativos.

Los elementos también participaron en entrenamiento práctico hands-on con fuego real, lo que fortaleció su capacidad de respuesta bajo condiciones controladas.

Durante el curso se realizaron prácticas de avance de línea de mangueras orientadas a mejorar la eficiencia y seguridad durante la atención de incidentes, además de tácticas específicas para lograr una extinción rápida y precisa del fuego.