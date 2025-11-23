Finaliza capacitación para Bomberos de Ramos Arizpe en Texas
La formación estuvo enfocada en el control y supresión de incendios vehiculares
El Gobierno Municipal informó que personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe participó en un curso especializado en la Estación de Bomberos No. 1 de Mercedes, Texas, enfocado en el control y supresión de incendios vehiculares.
La capacitación permitió reforzar conocimientos técnicos y operativos en diversos ámbitos, entre ellos el reconocimiento de riesgos e identificación de peligros asociados a incendios vehiculares, así como el análisis de escenarios operativos.
Los elementos también participaron en entrenamiento práctico hands-on con fuego real, lo que fortaleció su capacidad de respuesta bajo condiciones controladas.
Durante el curso se realizaron prácticas de avance de línea de mangueras orientadas a mejorar la eficiencia y seguridad durante la atención de incidentes, además de tácticas específicas para lograr una extinción rápida y precisa del fuego.
Esta actividad se desarrolló como parte del hermanamiento entre Ramos Arizpe y Mercedes, una colaboración impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo operativo en materia de emergencias.
“El fortalecimiento continuo de nuestros cuerpos de emergencia es fundamental para proteger a las familias de Ramos Arizpe. Agradecemos a los amigos de Mercedes por abrirnos sus puertas y sumarse a este esfuerzo que nos permite mejorar, aprender y servir con mayor profesionalismo. La capacitación continua salva vidas, y seguiremos apostándole a ello”, expresó Tomás Gutiérrez.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con brindar un servicio más seguro, profesional y eficiente para toda la población.