Firma la UTC alianza estratégica con la empresa Linamar Engicom

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    Firma la UTC alianza estratégica con la empresa Linamar Engicom
    Autoridades de la UTC y representantes de LINAMAR Engicom formalizaron el convenio de colaboración. MANUEL RODRÍGUEZ
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Fortalecen oferta educativa y modelo de Educación Dual en Ramos Arizpe

Trabajadores de LINAMAR Engicom podrán continuar su preparación profesional en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) a través de programas educativos regulares y del modelo de Educación Dual.

Esta alianza permitirá que más colaboradores accedan a oportunidades de formación en áreas clave como Mecatrónica, Mecánica, Procesos Industriales y Mantenimiento Industrial, fortaleciendo una relación que ya benefició a 25 empleados.

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Durante la firma, Jaime Adolfo Rivera Mercado, representante legal de Linamar Engicom, señaló que la empresa atraviesa una etapa de transición, por lo que este convenio representa una oportunidad para el crecimiento laboral de su personal.

“La empresa atraviesa una etapa de transición, por lo que este convenio representa una oportunidad para que sus trabajadores continúen preparándose y encuentren nuevas posibilidades de crecimiento profesional”, declaró Rivera Mercado.

Por su parte, el rector Sergio Guadarrama destacó que estos convenios forman parte de una estrategia de vinculación institucional que se traduce en acciones concretas como la incorporación de trabajadores a las aulas y la donación de equipamiento.

“No se trata solamente de firmar convenios; les estamos dando seguimiento para que se traduzcan en resultados y oportunidades reales. Es una corresponsabilidad entre la Universidad y la industria”, afirmó el rector.

Añadió que actualmente 96 de cada 100 egresados de la UTC cuentan con empleo, por lo que fortalecer la colaboración con empresas privadas permite reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades productivas.

En el protocolo de firma participaron Jaime Adolfo Rivera Mercado y Gerardo Abel Mota García por parte de la empresa, así como el rector Sergio Guadarrama, la secretaria académica Marlenne Medina y autoridades universitarias.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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